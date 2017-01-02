Gümrük ve Ticaret Bakanlığı dış ticaret verileri (2)

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ANKARA (AA) - Gümrük ve Ticaret Bakanlığının resmi olmayan geçici dış ticaret verilerine göre, geçen yıl en çok ihracat yapılan fasıl, 19 milyar 807 milyon dolarla motorlu kara taşıtları oldu.

Bakanlığın, aralık ayı dış ticaret, şirket ve esnaf geçici idari verilerine ilişkin bülteni yayımlandı.

Buna göre, 2016'da en çok ihracat yapılan fasıl, 19 milyar 807 milyon dolarla "motorlu kara taşıtları, traktör, bisiklet, motosiklet ve diğerleri" oldu. Bu faslı 12 milyar 406 milyon dolarla "Kazan: makine ve cihazlar, aletler, parçaları", 12 milyar 129 milyon dolarla "inciler, kıymetli taş ve metal mamulleri, madeni paralar" izledi.

Geçen yıl en çok ithalat yapılan fasıl ise 27 milyar 132 milyon dolarla "mineral yakıtlar ve yağlar ile müstahzarları" oldu.

- Ülkelere göre ihracat ve ithalat

Ülke bazında bakıldığında 2016'da en çok ihracat, 14 milyar 7 milyon dolar ile Almanya'ya yapıldı. Bu ülkeyi 11 milyar 653 milyon dolar ile İngiltere, 7 milyar 645 milyon dolarla Irak izledi.

En fazla ithalat ise 25 milyar 441 milyon dolarla Çin'den gerçekleşti. Bu ülkeyi, 21 milyar 472 milyon dolarla Almanya, 15 milyar 162 milyon dolarla Rusya takip etti.

- Aralık ayı verileri

Dış ticaret verileri aylık bazda değerlendirildiğinde, geçen ay en fazla ihracat yapılan fasıl, 2 milyar 31 milyon dolar ile "motorlu kara taşıtları, traktör, bisiklet, motosiklet ve diğerleri", 1 milyar 91 milyon dolar ile "Kazan: makine ve cihazlar, aletler, parçalar", 773 milyon dolar ile "elektrikli makine ve cihazlar ve aksam parçaları" olarak belirlendi.

Aralıkta en çok ithalat yapılan fasıl ise 2 milyar 828 milyon dolarla "mineral yakıtlar, mineral yağlar ve müstahzarları" oldu.

Geçen ay en fazla ihracat 1 milyar 188 milyon dolar ile Almanya'ya yapıldı. Bu ülkeyi 795 milyon dolarla Irak ve 743 milyon dolarla Birleşik Arap Emirlikleri izledi.

Söz konusu ayda en fazla ithalat ise 1 milyar 863 milyon dolarla Çin'den gerçekleşti. Bu ülkeyi 1 milyar 813 milyon dolarla Almanya, 1 milyar 354 milyon dolarla Rusya izledi.

Bu arada, gümrük idareleri tarafından aralıkta tahsil edilen vergiler, bir önceki aya göre yüzde 3,04 artarak 8 milyar 234 milyon liradan, 8 milyar 484 milyon liraya yükseldi.

- Aylık şirket verileri

Aralıkta 6 bin 352 gerçek kişi ticari işletme, 3 bin 731 limited şirketi, bin 752 şube, 935 anonim şirket, 67 kooperatif, 1 kollektif şirket kuruldu.

Türkiye genelinde aralık ayı itibarıyla toplam 1 milyon 675 bin 57 esnaf ve sanatkar bulunuyor.

Söz konusu ayda Türkiye genelinde toplam 18 bin 857 esnaf ve sanatkar işletmesi kuruldu, 10 bin 104 esnaf ve sanatkar işletmesi ise kapandı. Aralıkta tescil ve terkin durumları incelendiğinde, 2015 yılının aynı ayına göre daha az tescil ve terkin yapıldığı görüldü.

Geçen ay en fazla artış gösteren meslek, "şehirlerarası yük taşımacılığı", en çok azalan meslek ise "kahvecilik, kıraathanecilik, internet kafe işletmeciliği" oldu.

(Bitti)