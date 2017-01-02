"Çiftçi ürünlerini değerinde satamadı"

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ANKARA (AA) - Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, çiftçinin geçen yıl ürettiği ürünlerinin önemli bir bölümünü hak ettiği değerden elden çıkaramadığını belirterek, "2016 yılında, üreticide seçilmiş 34 üründen 18'inin fiyatı bir yıl öncesine göre geriledi." ifadesini kullandı.

Bayraktar, yazılı açıklamasında, 2016 yılındaki market fiyatlarını ve aralık ayı değişimlerini değerlendirdi.

Geçen yıl aralık ayı sonu itibarıyla, 2015'in aynı dönemine göre üreticilerde 34 ürünün 16'sında fiyat artışı, 18'inde fiyat düşüşü, marketlerde 38 ürünün 24'ünde fiyatlarda artma, 14'ünde azalma olduğunu bildiren Bayraktar, hem market hem üreticide fiyatı en fazla artan ürünün patlıcan, en fazla düşen ürünün ise kuru soğan olduğunu belirtti. Bayraktar, çiftçinin, ürettiği ürünlerinin önemli bir bölümünü hak ettiği değerden elden çıkaramadığına işaret etti.

Fiyat değişiminin nedenlerine değinen Bayraktar, uçak krizi sonrası Rusya'nın Türk mallarına ambargo kararı açıkladığı, kararın ardından üretici fiyatlarının hızla düştüğü ve ambargo kapsamında olmayan patlıcan, biber gibi ürünlerin de fiyatının gerilediğini kaydetti. Bayraktar, Rusya'nın ambargo kararı sonrası fiyatların düşük seyrettiği 2015 Aralık ayına göre, 2016 Aralık kıyaslaması yapıldığı için patlıcan, salatalık, kabak ve sivri biberde yıllık fiyat artışının baz etkisi nedeniyle fazla göründüğüne işaret etti.

- Aralık ayı üretici market fiyat farkı

Bayraktar, aralık ayında, markette 38 ürünün 2'sinde fiyatların azaldığını, 7 üründe fiyat değişimi görülmediğini, 29 üründe ise fiyat artışı olduğunu aktardı. Üretici fiyatlarında aralık ayında, 34 üründen 8'inde fiyat değişimi olmadığını, 5 üründe azalma, 21 üründe fiyat artışı görüldüğüne değinen Bayraktar, "Aralık ayında üretici ve market arasındaki fiyat farkı en fazla kuru kayısı, portakal, elma, kuru soğan, süt, marul, kuru üzüm, kuru incir, mandalina ve maydanozda yaşandı." değerlendirmesinde bulundu.

Üretici fiyatlarında en fazla fiyat artışının kabakta görüldüğünü, kabağın yanında patlıcan, salatalık, sivri biber, lahana, yeşil soğanda da fiyat artışları yaşandığını bildiren Bayraktar, şunları kaydetti:

"Kabakta içinde bulunduğumuz dönemde arz örtü altından sağlanmakta olup, hava sıcaklıklarının düşmesiyle bitki gelişiminin yavaşlamasına bağlı olarak hasat edilen ürün miktarındaki azalma fiyat artışına yol açmıştır. Örtü altında yetişen patlıcan, salatalık, sivri biber, yeşil soğan gibi ürünlerde de benzer durum söz konusudur. Ayrıca geçtiğimiz günlerde örtü altı üretiminin yoğun yapıldığı Akdeniz bölgemizde Antalya ve Mersin illerinde yaşanan aşırı yağış, sel ve fırtına seraların ve seralarda yetiştirilen ürünlerin zarar görmesine yol açmıştır. Bu durum üretici fiyatlarını artırmıştır. Düşük hava sıcaklıklar pek çok üründe fiyat artışına neden olmuştur."

Bayraktar, patateste ürünün depoya alınmasıyla, fiyatlarda artış meydana geldiğini, mandalina ve portakalda Rusya'nın ambargoyu kaldırmasının fiyatlara etki ettiğini kaydetti. Üreticide fiyatı en çok düşen ürünün yeşil mercimek ve nohut olduğuna dikkati çeken Bayraktar, bu ürünlerde görülen fiyat düşüşünün aralık ayı itibarıyla sezon ortalamasının alınmasından kaynaklandığını vurguladı.