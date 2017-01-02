Bartın'da zincirleme trafik kazası: 5 yaralı

BARTIN (AA) - Bartın'da 19 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Zonguldak-Bartın karayolu Gecen mevkisinde yoldaki buzlanma nedeniyle 19 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Kaza nedeniyle karayolunda sürücüler, polis ekiplerince yan yollara yönlendirildi.
Kazada yaralanan 5 kişi, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Öte yandan karayolları ekipleri, yolda tuzlama çalışması yaptı.