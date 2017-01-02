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YEREL HABERLER  / BARTIN HABERLERİ
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Bartın'da zincirleme trafik kazası: 5 yaralı

02 Ocak 2017 Pazartesi, 11:16

BARTIN (AA) - Bartın'da 19 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Zonguldak-Bartın karayolu Gecen mevkisinde yoldaki buzlanma nedeniyle 19 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kaza nedeniyle karayolunda sürücüler, polis ekiplerince yan yollara yönlendirildi.

Kazada yaralanan 5 kişi, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan karayolları ekipleri, yolda tuzlama çalışması yaptı.

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