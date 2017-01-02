Güllübağ Barajı ve HES Doğu'yu aydınlatıyor

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ERZURUM (AA) - Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Erzurum’daki Güllübağ Barajı ve hidroelektrik santralinin (HES), 86 bin 446 kişinin günlük hayatta ihtiyaç duyduğu elektrik enerjisini karşıladığını belirtti.

Orman ve Su İşleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Güllübağ Barajı ve HES'in geçici kabulünün 2012’de, kesin kabulünün geçen günlerde yapıldığı kaydedildi.

İspir’in yaklaşık 6 kilometre doğusunda Çoruh Nehri üzerinde inşa edilen ve 71,5 metre yüksekliğe sahip olan barajın 20,7 milyon metreküp su depolama hacmi bulunduğu ifade edilen açıklamada, HES'i 96 MW kurulu güce sahip olan tesisin, Erzurum’un üçüncü büyük HES'i olarak bilindiği hatırlatıldı.

Açıklamada, Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu'nun şu değerlendirmesine yer verildi:

"Enerjide dışa bağımlılığı azaltmak ve ithalatın önüne geçmek için HES’ler fevkalade önemli. Erzurum'da faaliyet gösteren ve geçtiğimiz günlerde kesin kabulünü yaptığımız Güllübağ Barajı ve HES’te yılda 313,898 GWh üretim yapılarak 86 bin 446 kişinin günlük hayatta ihtiyaç duyduğu elektrik enerjisi karşılanıyor. Böylece dışa bağımlı olmadan kendi enerji ihtiyacımızı kendimiz karşılayabiliyoruz. Biz bu potansiyelimizi değerlendirmeye devam edeceğiz."

