Schneider Electric'ten enerji girişimciliği eğitimi

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ANKARA (AA) - Schneider Electric'in, 2025 yılına kadar 1 milyon gence enerji ve girişimcilik eğitimi vermeyi hedeflediği bildirildi.

Şirketten yapılan yazılı açıklamada, enerjiye erişimi kısıtlı toplumların yaşam standartlarının yükseltilmesi için yürütülen enerjiye erişim programı kapsamında gençlerin desteklendiği kaydedildi.

Enerji sektöründe istihdamı ve ekonomik gelişimi artırmaya katkı sağlayan enerji ve girişimcilik eğitimiyle 2009 yılından bu yana 102 bin gence ulaşan şirketin, 2025'te 1 milyon gencin bu eğitimden yararlandırmayı hedeflediği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Schneider Electric girişimcilik, teknolojik çözümler ve eğitim yatırımlarını bir araya getiren kapsamlı bir enerjiye erişim programıyla herkesin güvenilir, güvenli, verimli ve sürdürülebilir enerjiye erişebilmesini hedefliyor. Bu kapsamda şirketimiz oluşturduğu iş birlikleriyle temel haklardan mahrum kişilere ve kurumlara uygun eğitim, fon ya da ekipman sağlamak, bu ekipmanları çalışır durumda tutabilmeleri için araçlar sunmak ve enerjiye erişim sağlayan şirketlerin gelişmeleri için gerekli koşulları oluşturmak üzere çalışıyor."