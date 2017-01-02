Güney Kore'deki yolsuzluk skandalıyla ilgili Avrupa'da gözaltı

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SEUL (AA) - Güney Kore'de Devlet Başkanı Park Guen-hye'nin eski dostu ve resmi görevi bulunmamasına rağmen önemli devlet işlerine müdahil olduğunun ortaya çıkmasıyla patlak veren yolsuzluk ve siyasi nüfus skandalının kilit ismi Choi Soon-sil'in kızı Danimarka'da gözaltına alındı.

Savcılıktan yapılan açıklamada, yolsuzluk skandalıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu yargılanan Choi'nin 20 yaşındaki kızı Chung Yoo-ra'nın, Danimarka'nın Aalborg kentinde gözaltına alındığı belirtildi.

Chung'un annesinin Devlet Başkanı Park ile olan dostluğunu kullanarak Güney Kore'deki özel Ewha Womans Üniversitesine girişte ayrıcalık gördüğü iddia ediliyor.

Güney Koreli yetkililer, Chung'tan ülkeye dönerek ifade vermesini istemiş fakat kendisinden cevap alamamaları üzerine yakalanması için Interpol'e başvurmuştu.

Güney Kore parlamentosu, 9 Aralık'ta Park hakkında soruşturma açılmasına karar vermiş ve Park'ın yetkileri geçici olarak Başbakan Hwang Kyo-ahn'a devredilmişti.

Soruşturmada, Park aleyhine bir karar çıkarsa ülkede 2017'nin Aralık ayında yapılması planlanan seçim için yeni bir tarih belirlenmesi gerekecek. Yasa gereğince, genel seçimlerin bir cumhurbaşkanının istifa etmesinden veya görevden alınmasından sonraki 60 gün içinde yapılması gerekiyor.

Park Geun-hye, 2012'deki devlet başkanlığı seçimi kampanyası sırasında ve 2013'te göreve başladığında Choi Soon-sil'in konuşma metinleri ve halkla ilişkiler konularında kendisine yardımcı olduğunu ancak bu durumun o dönemde sona erdiğini belirtmiş ve halktan özür dilemişti.