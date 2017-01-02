Terör örgütlerine yönelik operasyonlar

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ANKARA (AA) - İçişleri Bakanlığından, güvenlik güçlerince 26 Aralık 2016-2 Ocak 2017 arasında bölücü terör örgütüne yönelik 274 operasyonda 26 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, son bir haftada güvenlik güçlerince yurt genelinde yapılan operasyonlarda, 2'si ölü, 19'u teslim olan, 5'i sağ yakalanan 26 terörist etkisiz hale getirildi.

Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda, örgüte yardım ve yataklık iddiasıyla 342 kişi gözaltına alındı, bunlardan 34'ü tutuklandı.

Operasyonlar neticesinde, teröristler tarafından kullanılan 11 sığınak, barınak ve mağara, tuzaklanan 30 el yapımı patlayıcı ve mayın, 780 kilogram patlayıcı yapımında kullanılan madde, 35 el bombası, 8'i ağır ve uzun namlulu olmak üzere çeşitli çaplarda 32 silah bulundu.

Terörün finansmanının önlenmesine yönelik gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında piyasa değeri 25 milyon 350 bin 340 lira olan 5 bin 769 kilogram esrar, 22 kilogram eroin, 16 kilogram afyon, 38 bin 175 uyuşturucu hap, 1 kilogram bonzai, 4 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Ayrıca piyasa değeri 10 milyon 581 bin 588 lira olan 1 milyon 511 bin 316 kaçak sigara ve 594 litre akaryakıt ele geçirildi, bu kapsamda 390 kişi gözaltına alındı.

Düzensiz göçle mücadele kapsamında, 76'sı denizlerde olmak üzere 2 bin 258 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenlerin yasa dışı yollarla Türkiye'ye girmesine ve yurttan çıkmasına aracılık eden 52 organizatör gözaltına alındı. Bu kişilerden 20'si tutuklandı.

- FETÖ ve DEAŞ ile mücadele

Yabancı teröristlerle mücadele kapsamında, DEAŞ terör örgütü ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 147 kişi gözaltına alındı, bunlardan 25'i tutuklandı. FETÖ/PDY ile mücadele operasyonlarında gözaltında alınan 475 kişiden 116'sı hakkında tutuklama kararı verildi.