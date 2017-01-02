İstanbul'daki terör saldırısına tepkiler

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BİTLİS (AA) - Bitlis'te sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, İstanbul Ortaköy'deki terör saldırısını lanetledi.

Memur-Sen İl Temsilcisi Cabir Durak, yaptığı açıklamada, teröristlerin hain yüzünü İstanbul'da bu kez başka bir kurguyla masum insanların üzerine acımasızca kurşun yağdırarak gösterdiğini söyledi.

Cani saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyen Durak, şunları dile getirdi:

"Ölen her insan kayıp, terörün her çeşidi ise hain ve zalimdir. Masum insanların hedef alındığı saldırıların adresi acıyı paylaşmaya asla engel değildir. Bu kalleş eylemlerin adresi neresi olursa olsun, saldırının birlik ve beraberliğimize yapıldığını biliyoruz. Bu bilinçle yeni yılda daha fazla kaynaşarak kenetleneceğiz. Yeni yıla girerken masum insanları apansız ve habersiz öldürerek, kaos ortamı çıkarma arzusunu bir kez daha ortaya koydular.

İnanç ve yaşam tarzı farklılığı algısını kanatmak, ayrışma meydana getirmek için hassas konuları kaşıyarak Yenikapı ruhunu zedelemek, milletin birliğini bölmek istiyorlar."

Durak, Gezi'de provokasyona gelmeyen, 17-25 Aralık'ta iradesine sahip çıkan, kazılan çukurlara düşmeden kardeşliğini koruyan, 15 Temmuz'da kahramanca vatana sadakatini ortaya koyan milletin, sahibi dışarıda, kuklaları içerideki hainlere karşı safları daha da sıklaştırarak, yılmadan ve yıkılmadan geleceğe yürüyeceğini ifade etti.

Durak, "Asla yılgınlığa düşmeden, korkuya kapılmadan, birlik ve beraberlik içinde daha çok kaynaşarak, birbirimizin hayatına sahip çıkarak, sözüne daha çok saygı göstererek, düşüncesine saygı duyarak ve kucaklaşarak birliğimizi koruyacak, teröristlere ve sahiplerine fırsat vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

- "Türkiye'nin güvenliği, İslam dünyasının güvenliğidir"

Medrese Alimleri Vakfı (MEDAV) Genel Sekreteri Nizamettin Yakışık da 2017'nin ilk saatlerinde savunmasız insanlara hunharca yapılan silahlı saldırının milleti derinden yaraladığını söyledi.

"Yapılanlar barda da olsa bir vahşet, dehşet, cinayet ve katliamdır. Bu insanlık dışı saldırının bir barda olması, bu olayın meşruiyetini göstermemektedir." diyen Yakışık, şunları kaydetti:

"Çünkü günümüzdeki cinayet şebekelerinin asıl hedefleri mekanlar değil, insanlardır, millettir ve biçimlerine göre toplumu bölmek ve karşı karşıya getirmektir. Gün, kaosun ve şiddetin her çeşidine milletçe kenetlenme günüdür. Hiçbir Müslüman vicdanı katliamları asla kabul etmez. Bunun için katliamı yapanları ve yaptıranları şiddetle telin ediyoruz. Unutmamak gerekir ki Türkiye'nin güvenliği, bütün İslam dünyasının güvenliği demektir çünkü İslam, tek ümmettir."