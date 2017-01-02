"Bu yılki hedefimiz, 100 kök hücre naklinin üzerine çıkmak"

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MALATYA (AA) - İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri ve İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Ali Erkurt, Turgut Özal Tıp Merkezinde (TÖTM) kurulan Türkiye Kök Hücre Koordinasyon Merkezi (TÜRKKÖK) Projesi kapsamında, bu yılki hedeflerinin 100 kök hücre naklinin üzerine çıkmak olduğunu bildirdi.

İnönü Üniversitesinden yapılan yazılı açıklamada görüşlerine yer verilen Doç. Dr. Erkurt, Türkiye'de kemik iliği nakli bekleyen hastalara bağışçılardan kök hücre elde etmek amacıyla TÜRKKÖK Projesi'nin başlatıldığını anımsattı.

Amaçlarının her konuda olduğu gibi ilik naklinde de Türkiye'yi dışa bağımlılıktan kurtarmak olduğunu vurgulayan Erkurt, "Bu projeyle, kök hücre bağışçısı olmak isteyen insanımızla buluşarak onlardan ilik elde etmek. Bu amaçla bağışçılarımız Türk Kızılayının her şehirde bulunan kan merkezlerine giderek 3 tüp kan veriyorlar. Bu 3 tüp kan, Ankara'ya gönderilerek Sağlık Bakanlığı ve Türk Kızılayının laboratuvarında işlenerek bilgisayara kaydediyor. Sonrasın da bir kök hücre nakli bekleyen hasta olursa ona nakil ediliyor." bilgisini verdi.

TÖTM'de, 2010 yılından itibaren 300'den fazla nakil gerçekleştirdiklerini belirten Erkurt, şunları kaydetti:

"Dışarıdan özellikle Elazığ, Kahramanmaraş, Adıyaman başta olmak üzere Doğu Anadolu'dan ve hatta İstanbul'dan bile nakil servisi bulamayan hastalar bizim merkeze gelmektedir. Yıllık 75-80 civarında kök hücre nakli yapmaktayız. Bu yılki hedefimiz 100 naklin üzerine çıkmak. En zor nakillerin yapılabildiği bir merkez konumundayız. Malatya dışından nakil için hasta kabul ediyoruz. Hatta sağlık turizmi bünyesinde Irak'ın kuzeyinden ve Suriye gibi diğer komşu ülkelerden de sağlık turizmi adı altında hastaları buraya çekip kök hücre nakli yapmayı planlıyoruz."

Erkurt, kemik iliği için 18-55 yaş aralığında her hangi bir hastalığı olmayan herkesin kök hücre bağışçısı olabileceğini ifade etti.