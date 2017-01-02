02 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MALATYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

"Bu yılki hedefimiz, 100 kök hücre naklinin üzerine çıkmak"

02 Ocak 2017 Pazartesi, 11:57

MALATYA (AA) - İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri ve İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Ali Erkurt, Turgut Özal Tıp Merkezinde (TÖTM) kurulan Türkiye Kök Hücre Koordinasyon Merkezi (TÜRKKÖK) Projesi kapsamında, bu yılki hedeflerinin 100 kök hücre naklinin üzerine çıkmak olduğunu bildirdi.

İnönü Üniversitesinden yapılan yazılı açıklamada görüşlerine yer verilen Doç. Dr. Erkurt, Türkiye'de kemik iliği nakli bekleyen hastalara bağışçılardan kök hücre elde etmek amacıyla TÜRKKÖK Projesi'nin başlatıldığını anımsattı.

Amaçlarının her konuda olduğu gibi ilik naklinde de Türkiye'yi dışa bağımlılıktan kurtarmak olduğunu vurgulayan Erkurt, "Bu projeyle, kök hücre bağışçısı olmak isteyen insanımızla buluşarak onlardan ilik elde etmek. Bu amaçla bağışçılarımız Türk Kızılayının her şehirde bulunan kan merkezlerine giderek 3 tüp kan veriyorlar. Bu 3 tüp kan, Ankara'ya gönderilerek Sağlık Bakanlığı ve Türk Kızılayının laboratuvarında işlenerek bilgisayara kaydediyor. Sonrasın da bir kök hücre nakli bekleyen hasta olursa ona nakil ediliyor." bilgisini verdi.

TÖTM'de, 2010 yılından itibaren 300'den fazla nakil gerçekleştirdiklerini belirten Erkurt, şunları kaydetti:

"Dışarıdan özellikle Elazığ, Kahramanmaraş, Adıyaman başta olmak üzere Doğu Anadolu'dan ve hatta İstanbul'dan bile nakil servisi bulamayan hastalar bizim merkeze gelmektedir. Yıllık 75-80 civarında kök hücre nakli yapmaktayız. Bu yılki hedefimiz 100 naklin üzerine çıkmak. En zor nakillerin yapılabildiği bir merkez konumundayız. Malatya dışından nakil için hasta kabul ediyoruz. Hatta sağlık turizmi bünyesinde Irak'ın kuzeyinden ve Suriye gibi diğer komşu ülkelerden de sağlık turizmi adı altında hastaları buraya çekip kök hücre nakli yapmayı planlıyoruz."

Erkurt, kemik iliği için 18-55 yaş aralığında her hangi bir hastalığı olmayan herkesin kök hücre bağışçısı olabileceğini ifade etti.

İLGİLİ HABERLER

Yeşilyurt Belediyespor'da Antalya kampı yarın sona eriyor
YEREL

YEŞİLYURT BELEDİYESPOR'DA ANTALYA KAMPI YARIN SONA ERİYOR
snaftan parkmetre tepkisi
YEREL

SNAFTAN PARKMETRE TEPKİSİ
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çalık:
YEREL

AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI ÇALIK:
Malatya'da darbe girişimine ilişkin iddianame
YEREL

MALATYA'DA DARBE GİRİŞİMİNE İLİŞKİN İDDİANAME

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çalık:
YEREL

AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI ÇALIK:
Miniklerden Halep'e yardım
YEREL

MİNİKLERDEN HALEP'E YARDIM
'İbiş Kumpanya' adlı çocuk kabaresi yeniden okullarda
YEREL

'İBİŞ KUMPANYA' ADLI ÇOCUK KABARESİ YENİDEN OKULLARDA
Malatya'da 40 bin küçük aile işletmesi var
YEREL

MALATYA'DA 40 BİN KÜÇÜK AİLE İŞLETMESİ VAR
MTSO Başkanı Erkoç: &quot;Terör amacına asla ulaşamayacaktır&quot;
YEREL

MTSO BAŞKANI ERKOÇ: "TERÖR AMACINA ASLA ULAŞAMAYACAKTIR"
Malatyaspor'dan müthiş geri dönüş
YEREL

MALATYASPOR'DAN MÜTHİŞ GERİ DÖNÜŞ
Malatya 1.Amatör Küme Futbol Liginde çekişmeli maçlar oynandı
YEREL

MALATYA 1.AMATÖR KÜME FUTBOL LİGİNDE ÇEKİŞMELİ MAÇLAR OYNANDI
Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci Malatya'da
YEREL

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANI TÜFENKCİ MALATYA'DA

Yeşilyurt Belediyespor: 1 Karamanspor: 2
YEREL

YEŞİLYURT BELEDİYESPOR: 1 KARAMANSPOR: 2
Bakan Tüfenkci MYO üzerine konservatuvarın taşınması fikrine sıcak baktı
YEREL

BAKAN TÜFENKCİ MYO ÜZERİNE KONSERVATUVARIN TAŞINMASI FİKRİNE SICAK BAKTI
Evkur Yeni Malatyaspor, 3 futbolcuyla yollarını ayırdı
YEREL

EVKUR YENİ MALATYASPOR, 3 FUTBOLCUYLA YOLLARINI AYIRDI
İstanbul'daki terör saldırısına tepkiler
YEREL

İSTANBUL'DAKİ TERÖR SALDIRISINA TEPKİLER

İnönü Üniversitesi'nde toplu sözleşme imzalandı
YEREL

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ'NDE TOPLU SÖZLEŞME İMZALANDI
Malatya İtfaiyesine malzeme desteği
YEREL

MALATYA İTFAİYESİNE MALZEME DESTEĞİ
'Gadan Alam Gaynanam' adlı oyun seyirciyle buluştu
YEREL

'GADAN ALAM GAYNANAM' ADLI OYUN SEYİRCİYLE BULUŞTU
Başkan Çakır'dan başsağlığı mesajı
YEREL

BAŞKAN ÇAKIR'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
Vali Toprak 2016'nın son saatlerini El Bab gazisi ile geçirdi
YEREL

VALİ TOPRAK 2016'NIN SON SAATLERİNİ EL BAB GAZİSİ İLE GEÇİRDİ
Malatya Valisi Toprak'tan yaralı askere ziyaret
YEREL

MALATYA VALİSİ TOPRAK'TAN YARALI ASKERE ZİYARET
Meteorolojik uyarı
YEREL

METEOROLOJİK UYARI