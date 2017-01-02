Gaziantep'te yolcu midibüsü kanala düştü: 7 yaralı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in merkez Şehitkamil ilçesinde yolcu midibüsünün sulama kanalına düşmesi sonucu 7 kişi yaralandı.

Mehmet Karaman idaresindeki 63 UF 081 plakalı midibüs, Onatkutlar Mahallesi'nde bariyerlere çarparak sulama kanalına düştü.

Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki Gülistan ve Nadide Coşkun, Muhammed Çolar, Emre Yanık ve 2 yolcu, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kazanın görgü tanığı Mustafa Yaşlı, gazetecilere yaptığı açıklamada, midibüsün düştüğü su kanalının kapatılması gerektiğini savundu.

Yaşlı, "Burada haftada bir kaza oluyor. Bu kanalın üstünün kapanması lazım. Buradaki vatandaşların yardımıyla yaralıları araçtan çıkardık. Şükürler olsun ki hepsinin durumu iyiydi.'' diye konuştu.