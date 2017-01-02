İstanbul'daki terör saldırısına tepkiler

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ANKARA (AA) - Medya İşçileri Sendikası (Medya-İş) Genel Başkanı Hamdi Ateş, yılbaşı gecesi İstanbul'da gerçekleştirilen terör saldırısına ilişkin, "Terörün kaynağı ne olursa olsun, terör saldırısı nerede ve kime karşı yapılırsa yapılsın alçaklıktır, hainliktir. Bu saldırı Türkiye'nin kardeşliğine, birlik ve beraberliğine, demokrasisine, özgürlüğüne ve istikrarına yapılmıştır." ifadesini kullandı.

Ateş, yazılı açıklamasında, yılbaşı gecesi İstanbul'da bir eğlence merkezinde halka karşı gerçekleştirilen hain terör saldırısını, şiddetle ve nefretle kınadığını bildirdi.

Saldırının tüm Türkiye gibi basın emekçilerini de derinden üzdüğüne işaret eden Ateş, "Terörün kaynağı ne olursa olsun, terör saldırısı nerede ve kime karşı yapılırsa yapılsın alçaklıktır, hainliktir. Bu saldırı Türkiye'nin kardeşliğine, birlik ve beraberliğine, demokrasisine, özgürlüğüne ve istikrarına yapılmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Ateş, bu eylemi yapanların milletin birlik ve beraberliğine zerre kadar gölge düşürmeyeceğini, bütünlüğü daha da pekiştireceğine değinerek, hain saldırıyı gerçekleştirenlerin mutlaka hesap vereceklerini ve akıttıkları kanda boğulacaklarını vurguladı.

- "Ayrıştırıcı açıklamalardan uzak durulmalı"

Terörün milleti ayrıştırmayı, ülkeyi bölmeyi hedeflediğinin unutulmaması gerektiğinin altını çizerek, başta siyasetçiler ve gazeteciler olmak üzere tüm halka, terörün ekmeğine yağ sürecek ve amacına hizmet edecek ayrıştırıcı açıklamalardan uzak durmaları çağrısında bulunan Ateş, şunları kaydetti:

"Adeta yeni bir 'istiklal mücadelesi' verdiğimiz şu günlerde devletimizin yanındayız ve terörle mücadelede hükümetimizi sonuna kadar destekliyoruz. Tüm kesimlerden de aynı anlayışla davranmasını istiyoruz. Bugüne kadar terör konusunda Türkiye'yi yalnız bırakan başta batılı ülkeler olmak üzere saldırıyı kınayan tüm ülkelerden, samimi bir şekilde söylemlerini eyleme dönüştürmelerini ve Türkiye'nin yanında yer almalarını bekliyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı, saldırıda yaralananlara acil şifalar diliyoruz."