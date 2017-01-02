02 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ANKARA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İstanbul'daki terör saldırısına tepkiler

02 Ocak 2017 Pazartesi, 12:10

ANKARA (AA) - Medya İşçileri Sendikası (Medya-İş) Genel Başkanı Hamdi Ateş, yılbaşı gecesi İstanbul'da gerçekleştirilen terör saldırısına ilişkin, "Terörün kaynağı ne olursa olsun, terör saldırısı nerede ve kime karşı yapılırsa yapılsın alçaklıktır, hainliktir. Bu saldırı Türkiye'nin kardeşliğine, birlik ve beraberliğine, demokrasisine, özgürlüğüne ve istikrarına yapılmıştır." ifadesini kullandı.

Ateş, yazılı açıklamasında, yılbaşı gecesi İstanbul'da bir eğlence merkezinde halka karşı gerçekleştirilen hain terör saldırısını, şiddetle ve nefretle kınadığını bildirdi.

Saldırının tüm Türkiye gibi basın emekçilerini de derinden üzdüğüne işaret eden Ateş, "Terörün kaynağı ne olursa olsun, terör saldırısı nerede ve kime karşı yapılırsa yapılsın alçaklıktır, hainliktir. Bu saldırı Türkiye'nin kardeşliğine, birlik ve beraberliğine, demokrasisine, özgürlüğüne ve istikrarına yapılmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Ateş, bu eylemi yapanların milletin birlik ve beraberliğine zerre kadar gölge düşürmeyeceğini, bütünlüğü daha da pekiştireceğine değinerek, hain saldırıyı gerçekleştirenlerin mutlaka hesap vereceklerini ve akıttıkları kanda boğulacaklarını vurguladı.

- "Ayrıştırıcı açıklamalardan uzak durulmalı"

Terörün milleti ayrıştırmayı, ülkeyi bölmeyi hedeflediğinin unutulmaması gerektiğinin altını çizerek, başta siyasetçiler ve gazeteciler olmak üzere tüm halka, terörün ekmeğine yağ sürecek ve amacına hizmet edecek ayrıştırıcı açıklamalardan uzak durmaları çağrısında bulunan Ateş, şunları kaydetti:

"Adeta yeni bir 'istiklal mücadelesi' verdiğimiz şu günlerde devletimizin yanındayız ve terörle mücadelede hükümetimizi sonuna kadar destekliyoruz. Tüm kesimlerden de aynı anlayışla davranmasını istiyoruz. Bugüne kadar terör konusunda Türkiye'yi yalnız bırakan başta batılı ülkeler olmak üzere saldırıyı kınayan tüm ülkelerden, samimi bir şekilde söylemlerini eyleme dönüştürmelerini ve Türkiye'nin yanında yer almalarını bekliyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı, saldırıda yaralananlara acil şifalar diliyoruz."

İLGİLİ HABERLER

Tayland'da trafik kazası: 25 ölü
YEREL

TAYLAND'DA TRAFİK KAZASI: 25 ÖLÜ
Tayland'da bu yıl da seçim yok
YEREL

TAYLAND'DA BU YIL DA SEÇİM YOK

Fırat Kalkanı Harekatı'nda &quot;sivil hassasiyeti&quot;
YEREL

FIRAT KALKANI HAREKATI'NDA "SİVİL HASSASİYETİ"
USTEK'te görev dağılımı yapıldı
YEREL

USTEK'TE GÖREV DAĞILIMI YAPILDI
İstanbul'daki terör saldırısı
YEREL

İSTANBUL'DAKİ TERÖR SALDIRISI
Beypazarı Maden Suyu firmasına kalite ödülü
YEREL

BEYPAZARI MADEN SUYU FİRMASINA KALİTE ÖDÜLÜ
Bakanlar Kurulu toplandı
YEREL

BAKANLAR KURULU TOPLANDI

&quot;Milli Paramız Kampanyası&quot; ile hem ülke hem vatandaş kazandı
YEREL

"MİLLİ PARAMIZ KAMPANYASI" İLE HEM ÜLKE HEM VATANDAŞ KAZANDI
Yıldırım-Özgürgün görüşmesi
YEREL

YILDIRIM-ÖZGÜRGÜN GÖRÜŞMESİ
Hazine 4,2 milyar lira borçlandı
YEREL

HAZİNE 4,2 MİLYAR LİRA BORÇLANDI
Hindistan'da seçim kampanyaları din ve kast üzerinden yürütülemeyecek
YEREL

HİNDİSTAN'DA SEÇİM KAMPANYALARI DİN VE KAST ÜZERİNDEN YÜRÜTÜLEMEYECEK
Kapatılan üniversitelerden geçen öğrencilerin öğrenim ücretleri
YEREL

KAPATILAN ÜNİVERSİTELERDEN GEÇEN ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENİM ÜCRETLERİ
Hindistan'dan uzun menzilli füze denemesi
YEREL

HİNDİSTAN'DAN UZUN MENZİLLİ FÜZE DENEMESİ
&quot;Çipli kimlik&quot; dönemi başladı
YEREL

"ÇİPLİ KİMLİK" DÖNEMİ BAŞLADI
TCDD çalışanlarının maaş promosyonu belli oldu
YEREL

TCDD ÇALIŞANLARININ MAAŞ PROMOSYONU BELLİ OLDU
KKTC Başbakanı Özgürgün Ankara'da
YEREL

KKTC BAŞBAKANI ÖZGÜRGÜN ANKARA'DA

DSİ'den Diyarbakır'a 3 milyar liralık yatırım
YEREL

DSİ'DEN DİYARBAKIR'A 3 MİLYAR LİRALIK YATIRIM
YÖK üniversitelerde &quot;Sağlık Söyleşileri&quot; düzenleyecek
YEREL

YÖK ÜNİVERSİTELERDE "SAĞLIK SÖYLEŞİLERİ" DÜZENLEYECEK
Samsung yeni Galaxy A serisini tanıttı
YEREL

SAMSUNG YENİ GALAXY A SERİSİNİ TANITTI
Döviz bozduran öğretmen &quot;vosvos&quot; kazandı
YEREL

DÖVİZ BOZDURAN ÖĞRETMEN "VOSVOS" KAZANDI
Spot piyasada elektrik fiyatları
YEREL

SPOT PİYASADA ELEKTRİK FİYATLARI

&quot;Dünya 5'ten büyüktür ilkemizi unutmayın&quot;
YEREL

"DÜNYA 5'TEN BÜYÜKTÜR İLKEMİZİ UNUTMAYIN"
İstanbul'daki terör saldırısıyla ilgili suç duyurusu
YEREL

İSTANBUL'DAKİ TERÖR SALDIRISIYLA İLGİLİ SUÇ DUYURUSU

Somali'de havalimanı yakınında patlama
YEREL

SOMALİ'DE HAVALİMANI YAKININDA PATLAMA