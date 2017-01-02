Fındık fiyatı yeni yıla artışla başladı

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GİRESUN (AA) - Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, uzun süre durağan bir süreç izleyen fındık fiyatının, 2017'nin gelmesiyle hareketlendiğini belirterek, "Bugün 50 kuruşluk bir artış söz konusu." dedi.

Karan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni mahsul fındık fiyatının pazarda 2016 yılında dalgalı bir süreç izlediğini belirtti.

Ağustos ayında sezonu 12 liradan açan ürünün serbest piyasadaki fiyatının eylül ayı içerisinde 15 lira düzeyini gördüğünü aktaran Karan, "Özellikle ekim ayının ortalarından itibaren 15 lira düzeyinde olan fiyat hızla aşağı inmeye başladı. Zaman içerisinde fiyat 11 lira seviyesine kadar düştü. Özellikle kasım ve aralık aylarında pazarda ürün 11 ile 12,50 lira arasında alınıp satıldı." diye konuştu.

Karan, fındık fiyatının 2016 yılını 12 liradan kapattığını, serbest piyasanın 2017'nin ilk haftasına yükselişle başladığını ifade ederek, şöyle devam etti:

"Aralık ayının ilk günlerinde pazarda fiyat 12 liraya yükseldi ve yıl sonuna kadar da bu rakamdan alınıp satıldı. 15 lira seviyelerini gören 2016 ürünü fındığı, geçen seneyi 12 liradan kapattı. Bugün serbest piyasada yeni mahsul fındık yeni yılın ilk haftasına 12,50 liradan başladı. Uzun süre durağan bir süreç izleyen fiyat, 2017'nin gelmesiyle birlikte hareketlendi. Bugün 50 kuruşluk bir artış söz konusu. Şu anda serbest piyasada bir kilogram fındık 12,50 liradan alınıp satılıyor."

Yeni yılla birlikte fiyatın, üreticinin istediği seviyelere çıkacağı yönünde beklentilerinin olduğunu dile getiren Karan, 2017'nin üretici açısından güzel, bol ve bereketli bir yıl olmasını diledi.

Karan, elinde fındığı bulunan çiftçilerden pazara ürün indirmemelerini isteyerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Yeni yılla birlikte pazar hareketlenmeye başladı. Biz bu durumun, ilerleyen günlerde ihracatın da hareketlenmesiyle artacağını tahmin ediyoruz. 2016 ürünü tahmini fındık rekoltesinin de azlığını göz önüne aldığımızda ihracat ve iç piyasa için şu anda üreticinin elindeki fındık yeterli gelmeyecek. Piyasada ciddi fındık ihtiyacı baş gösterecek. Halen ürününü bekleten çiftçimiz de pazara fındık indirmezse piyasanın ürüne olan gereksimi daha da artacaktır. Bu durum da fiyata olumlu yönde yansıyacak. Serbest piyasada ilerleyen dönemlerde fındık fiyatının yukarılara doğru tırmanmasını bekliyoruz."