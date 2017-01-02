Nijer'de 11 su kuyusu açıldı

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HATAY (AA) - Merkezi İsviçre'de bulunan "Tut Elimi Derneği" ile "Gezgin Gurmeyiz" tarafından Nijer’in başkenti Niamey'in farklı noktalarında yaptırılan 11 su kuyusu hizmete sunuldu.

Tut Elimi Derneği Başkanı Mehmet Sarıgöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Nijer'deki halkın içme suyu sıkıntısının giderilmesine katkı sağlamak istediklerini söyledi.

Nijer’in başkenti Niamey'in farklı bölgelerinde 11 su kuyusunun açılışını gerçekleştirdiklerini anlatan Sarıgöz, "Su kuyularından ortalama günde 700 kişi faydalanacak. Bölgede insanların en temel sorunlarından biri içme suyudur. Bizler gönül bağımızı korumak ve kardeşlerimize yardımcı olmak adına su kuyularını onların kullanımına sunduk." dedi.

Açılan su kuyuları için özel isimler belirlediklerini ifade eden Sarıgöz, "15 Temmuz Şehitleri, Mevlana, Hoca Ahmed Yesevi gibi Türkiye için çok önemli kişi ve olayları yaşatmak adına isim verdik. Bundan sonra da Afrika'nın birçok bölgesinde yardım çalışmalarımıza devam edeceğiz." diye konuştu.

"Gezgin Gurmeyiz" editörü Turgut Tunç da Afrika'daki insanların dertleriyle dertlenmeye devam edeceklerini aktardı.

Suyun insan için yaşamsal öneme sahip olduğuna işaret eden Tunç, "Buradaki kardeşlerimiz su ihtiyaçlarını karşılayamıyor ve var olan kaynaklar ise oldukça az. Bizler Tut Elimi Derneğiyle birlikte buradaki insanların yararlanacağı farklı noktalarda 11 su kuyusunu açarak kardeşlerimizin temiz ve sağlıklı içme suyuna kavuşmalarına vesile olduk." dedi.

Tunç, su kuyularının açılmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, yardım çalışmalarının süreceğini söyledi.