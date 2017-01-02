Deterjan yönetmeliği taslağı görüşe açıldı

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

ANKARA (AA) - Bilimsel gelişmeler ve Avrupa Birliği (AB) mevzuatı dikkate alınarak hazırlanan Deterjanlar Hakkında Yönetmelik Taslağı kamuoyu görüşüne açıldı.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, tüketicilerin sağlık ve güvenlikleri ile çevrenin korunması amacıyla hazırlanan söz konusu taslak, kamuoyunun bilgisine sunuldu.

AB mevzuatı, tehlikeli maddelerin sınıflandırılması, etiketlenmesi ve ambalajlanması gibi hükümleri içeren taslak, bulaşık makinesi deterjanlarını da kapsama alıyor. Taslakta, söz konusu ürünlere ilişkin özel etiket düzenlemeleri ile fosfat ve bileşik içeriklerine yönelik hükümlere yer veriliyor.

İlgililer, taslağa ilişkin görüşlerini Bakanlığın internet sitesinden edinecekleri form ile paylaşabilecek.