İstanbul'daki terör saldırısı

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ANKARA (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, İstanbul'daki terör saldırısına ilişkin, "Daha dün Beşiktaş ve Kayseri saldırıları olduğunda, hükümet yetkilileri 'nerede hata yaptık, ne eksiğimiz var' diye düşünmediler. Sorumluluk alması gerekenler düşünmediği ve hesap vermediği için bir katliam, bir diğerinin habercisi oluyor." görüşünü savundu.

Ağbaba, yaptığı yazılı açıklamada, 2017'ye yeni umutlarla girmek isteyen insanların, terörün alçak saldırısında hayatlarını kaybettiğini belirtti.

"Bu insanlık düşmanı katliamın arkasındakilere de göz yumana da ülkede terör örgütlerinin cirit atmasına müsamaha edenlere de lanet olsun." ifadesini kullanan Ağbaba, eskiden Bağdat'ta, Kabil'de patlayan bombalarla ölen insanlara için kahrolunduğunu, artık Türkiye'nin her yerinin Bağdat haline geldiğini ileri sürdü. Ağbaba, açıklamasına şöyle devam etti:

"İnsanlar ölüyor, hayatlar kararıyor, her defasında çıkıp aynı beylik sözler söyleniyor. Başka ülkeleri 'Niye takip etmediniz, sizin istihbarat teşkilatınız yok mu?' diye azarlayan iktidar sahipleri, söz konusu bizim ülkemiz olunca 'Tedbirli olun ama korkmayın' havasına bürünebiliyor. Çünkü bizim istihbarat kurumlarımıza verilen görev, sosyal medyada cumhurbaşkanını eleştiren 13-14 yaşında çocukları takip etmek. Daha dün Beşiktaş ve Kayseri saldırıları olduğunda, hükümet yetkilileri 'nerede hata yaptık, ne eksiğimiz var' diye düşünmediler. Sorumluluk alması gerekenler düşünmediği ve hesap vermediği için bir katliam, bir diğerinin habercisi oluyor."

"En küçük muhalif sese tahammül etmeyen, gerçekleri anlatan gazetecileri tutuklayan iktidarın, günlerdir yılbaşı katliamına davetiye çıkaranlara karşı kılını kıpırdatmadığını" iddia eden Ağbaba, yaşam şekline, özgürlüğe, mutluluğa, daha açık bir ifadeyle medeniyete düşman hareketlere göz yumanların bu katliamın suç ortağı olduğunu savundu.

Yaşanan olaylarla ilgili bir kişinin dahi istifa etme erdemini göstermediğini ya da istifa ettirilmediğini belirten Ağbaba, "Bir kez daha iktidar sahiplerini uyarma görevimizi yerine getiriyoruz. Laikliği şeytanlaştırmayın. Sizin gibi yaşamayanları düşmanlaştırmayın. Sizin gibi düşünmeyenleri hedef göstermekten vazgeçin. Topluma kin ve nefret tohumları ekmeyi bırakın. İstihbarat ve güvenlik kurumları Facebook'ta iktidar eleştiren çocukları araştıracağına asli görevlerini yapsın. En önemlisi, bu ülkeyi şahsi menfaatleriniz için uçuruma sürüklemeyin." değerlendirmesinde bulundu.