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YEREL HABERLER  / ERZİNCAN HABERLERİ
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Yaralı kurt tedavisinin ardından doğaya salındı

02 Ocak 2017 Pazartesi, 12:16
Yaralı kurt tedavisinin ardından doğaya salındı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da yaralı halde bulunan kurt, tedavisinin ardından doğaya salındı.

Kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlandığı için yerleşim birimlerine kadar inen kurt, vatandaşların ihbarı üzerine Esentepe mevkisinde belediyenin hayvan bakımevi görevlileri ile Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerince uyuşturucu iğneyle uyutularak yakalandı.

Erzincan Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi'ne götürülen ayağından yaralı kurdun tedavisi, veteriner hekim tarafından yapıldı.

Kurt, tedavinin ardından doğaya salındı.

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