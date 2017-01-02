Kar nedeniyle yaylada mahsur kalanlar kurtarıldı

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OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Zorkun Yaylası'nda, kar ve fırtına nedeniyle yolda kalan 10 araçtaki 25 kişi, ekiplerin yoğun çalışmasıyla kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, merkezden 27 kilometre mesafedeki yaylaya karda eğlenmek için giden vatandaşlar, aniden bastıran kar ve tipinin yolları kapatması sonucu mahsur kaldı.

Osmaniye Valiliğince olay yerine yönlendirilen İl Özel İdaresine ait iş makineleri, AFAD ve jandarma ekipleri, mahsur kalan vatandaşlara ulaştı. Kara saplanan araçları iş makinesi yardımıyla çıkaran ekipler, 7 saatlik çalışmayla mahsur kalanların evlerine ulaşmasını sağladı.

Kar ve tipi yüzünden kapanan yollar iş makineleriyle açılırken, jandarma ekipleri ise araçlarında kar lastiği ve zinciri olmayan vatandaşları geri dönmeleri konusunda uyardı.