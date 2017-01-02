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YEREL HABERLER  / SAMSUN HABERLERİ
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Spor engel tanımadı

02 Ocak 2017 Pazartesi, 12:20
Spor engel tanımadı

SAMSUN (AA) - Gençlik ve Spor Bakanlığının desteklediği "Spor Engel Tanımaz" projesi kapsamında Karadeniz bölgesinde 7 ilde down sendromlu, zihinsel engelli ve otizmli 850 çocuk hemsball oynadı.

Samsun'da down sendromlu, zihinsel engelli ve otizmli çocukların el ve göz koordinasyonunun sağlanması, reflekslerinin artması ve konsantrasyonlarının sağlanması için hazırlanan "Spor Engel Tanımaz" projesine, Gençlik ve Spor Bakanlığı destek verdi.

Karadeniz bölgesinde 7 ilde uygulanan proje kapsamında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda özel eğitim alan çocuklar, 1 yıl boyunca hemsball oynadı.

Proje koordinatörü Meryem Sevinç Gezer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, engellilerin ilk kez hemsball oynadığına dikkati çekerek, "Proje kapsamında Karadeniz bölgesinde 7 ilde 850 engelli çocuğumuza hem hemsballi tanıttık hem de çocukları sporla tanıştırdık. Karadeniz bölgesi çok yağışlı, engellilerimiz bu oyunu kapalı her mekanda oynayabilecekleri için seçtik. Engelli çocuklarımızın el ve göz koordinasyonuna, dikkat sürelerine, reflekslerine, konsantrasyonlarına katkı sağladığını gördük." ifadelerine kullandı.

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'a projeye verdiği destekten ötürü teşekkür eden Gezer, projenin 1 yıl sürdüğünü dile getirdi.

Özellikle engellilerin bu projede yer almasının, çocukların toplumun bir parçası olmasına katkı sağladığını vurgulayan Gezer, "Ayrıca çocuklar yeni ortaya çıkmış spor branşlarını da bu tür etkinliklerle tanımış oluyor. Projeye Milli Eğitim Bakanlığına bağlı özel gereksinimli çocuklara eğitim veren okullarımız dahil oldu. Haftanın bir günü çocuklarla hemsball çalıştık, çocukların oynarken çok eğlendiğini ve mutlu olduğunu gördük. Ayrıca oyunu oynayan tüm engelli çocuklarımızı madalyayla ödüllendirdik." diye konuştu.



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