Yurtta kış

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SİVAS (AA) - Sivas'ta, olumsuz hava koşulları nedeniyle 36 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Sivas İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, ilçelerden Gemerek'te 2, Hafik'te 5, İmranlı'da 5, Kangal'da 16, Suşehri'de 3 ve Yıldızeli'de 5 olmak üzere 36 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ekipleri, merkez ve ilçelerde karla mücadele çalışmalarını 211 personel ve 32 greyder, 11 dozer, 28 destek aracı, 19 yükleyici, 8 kar bıçaklı kamyon ve 3 rotatifle yürütüyor.