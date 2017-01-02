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YEREL HABERLER  / ANKARA HABERLERİ
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BES'e otomatik katılım Resmi Gazete'de

02 Ocak 2017 Pazartesi, 12:25

ANKARA (AA) - Türkiye'de tasarrufların artırılması amacıyla kamu ve özel sektörde çalışanların işverenleri aracılığıyla Bireysel Emeklilik Sistemine (BES) otomatik katılımını öngören süreç başladı.

Çalışanların İşverenleri Aracılığıyla Otomatik Olarak Emeklilik Planına Dahil Edilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

Buna göre, çalışanların işverenleri aracılığıyla otomatik olarak emeklilik planına dahil edilmesi uygulaması kapsamında, emeklilik planına dahil edilecek iş yerleri ile çalışanları, kesilecek katkı payı oranı ve bu kapsamdaki uygulama usul ve esasları belirlendi.

Kamu idarelerinde çalışanlar, 1 Nisan'dan itibaren emeklilik planına dahil edilecek. Mahalli İdareler ve Kamu İktisadi Teşebbüslerinde çalışanların da aralarında bulunduğu diğer kamu idarelerinde çalışanlar, 1 Ocak 2018 itibarıyla emeklilik planına dahil edilecek.

Söz konusu tarihlerde veya bu tarihlerden sonra ilgili kamu idarelerinde işe başlayanlar, işe başladığı tarih itibarıyla kendiliğinden emeklilik planına alınacak.

- Özel sektörde çalışanların kapsama alınması

Özel sektörde istihdam edilen çalışanlar, işverenin bir veya birden fazla emeklilik şirketiyle imzaladığı sözleşme kapsamında ilgili emeklilik planına dahil edilecek.

Bu çerçevede çalışan sayısı bin ve üzerindeki işverene bağlı olarak çalışanlar sisteme dahil edildi. Çalışan sayısı 250 ve üzerinde ancak binden az olan işverene bağlı çalışanlar 1 Nisan, çalışan sayısı 100 ve üzerinde ancak 250'den az olan işverene bağlı çalışanlar 1 Temmuz, çalışan sayısı 50 ve üzerinde ancak 100'den az olan işverene bağlı çalışanlar 1 Ocak 2018, çalışan sayısı 10 ve üzerinde ancak 50'den az olan işverene bağlı çalışanlar 1 Temmuz 2018, çalışan sayısı 5 ve üzerinde ancak 10'dan az olan işverene bağlı çalışanlar 1 Ocak 2019'dan itibaren otomatik olarak emeklilik planına dahil edilecek.

Belirtilen tarihlerde veya bu tarihlerden sonra kapsama dahil işverenlere bağlı çalışmaya başlayanlar, hizmet akdinin yürürlüğe girmesiyle kendiliğinden emeklilik planına dahil edilecek. Çalışan sayısının belirlenmesinde, birden fazla iş yeri olan işverenler için bütün iş yerlerindeki çalışanların toplamı göz önünde bulundurulacak.

Çalışan sayılarının tespitinde, belirtilen kapsama alınma tarihleri itibarıyla Sosyal Güvenlik Kurumunun güncel verileri dikkate alınacak. Kapsama alınma tarihini izleyen dönemler bakımından ise bu tarihi izleyen takvim yılı başları esas alınacak. Bir defa kapsama alınan işverenin çalışan sayısında, kapsama alınma tarihini müteakip gerçekleşen azalmalar dikkate alınmayacak.

- Çalışan katkı payının hesaplanması

Yönetmelik kapsamındaki çalışanların ücretinden işveren tarafından kesilecek çalışan katkı payı tutarı, ilgisine göre prime esas kazancın veya emeklilik keseneğine esas aylığın yüzde 3'ü oranında hesaplanacak.

Çalışanın, kapsama alınma tarihinden önceki bir döneme ilişkin çalışması karşılığında, kapsama alınma tarihi ve sonrasında ödenen ücretlerinden çalışan katkı payı kesintisi yapılmayacak. Ücreti peşin ödenen çalışanlar için kapsama alınma tarihinden önceki dönemde ödenen ücretlerinden çalışan katkı payı kesintisi yapılmayacak.

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