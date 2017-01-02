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YEREL HABERLER  / HATAY HABERLERİ
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Hatay İl Sağlık Müdürü Tiryaki:

02 Ocak 2017 Pazartesi, 12:29

HATAY (AA) - Hatay İl Sağlık Müdürü Dr. Ümit Mutlu Tiryaki, Hatay'da, Suriyelilerden dolayı verem hastalığının yaygınlaşmasının söz konusu olmadığını belirtti.

Tiryaki, Hatay Halk Sağlığı Müdürlüğünce, Antakya Toplum Sağlığı Merkezi Toplantı Salonu'nda ''Verem Eğitim ve Propaganda Haftası'' dolayısıyla düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, sağlıklı nesiller yetişmesi ve verem hastalığıyla etkin mücadele edilmesi kapsamında açılan verem savaş dispanserlerinin önemli bir yere sahip olduğunu belirtti.

Tiryaki, verem savaş dispanserlerinin açılmasından önce Hatay'da yüz binlerle ifade edilen hasta sayısının bugün çok küçük rakamlara düştüğünü kaydetti.

- "Suriyelilerin kendi içlerinde hastalık yaygın"

"Hatay'da bulunan Suriyelilerin verem hastalığını yaygınlaştırıp yaygınlaştırmadığı" şeklinde kendisine sorular yöneltildiğini aktaran Tiryaki, şöyle devam etti:

''Hatay'da bulunan Suriyelilerden dolayı verem hastalığının arttığı gibi sorular oluyor ancak böyle bir durum söz konusu değil. Evet, Suriyelilerin kendi içlerinde hastalık yaygın. Bu da mecburen, savaş ortamındalar. Bulundukları şartlar kötü. Onların sağlık politikaları bizimle aynı değil. Dolayısıyla kendi içlerinde böyle bir sıkıntı var. Onlarda görülebiliyor ama çok şükür bize hastalığın artması konusunda bir sebebiyet vermedi. Onun için şanslıyız. Bu da bizim yaptığımız işin doğruluğunun bir göstergesidir.''

Tiryaki, Türkiye'de hastalığın yok edilmesi için çok iyi mücadele edildiğini sözlerine ekledi.

- "Teşhis ve tedavi ücretsiz"

Hatay Halk Sağlığı Müdürü Bayram Kerkez de verem hastalığının insanlık tarihi kadar eski olmasına rağmen halen tüm dünyada bir halk sağlığı sorunu olarak önemini koruduğunu söyledi.

Kerkez, Dünya Sağlık Örgütü raporlarına göre dünya genelinde verem hastalığının görülme sıklığının düştüğünü belirtti.

Verem vakalarının başarılı tedavi edilmesinin hastalığın kontrolünde en önemli husus olduğunun altını çizen Kerkez, ''Ülkemizde verem hastalığının teşhis ve tedavisi ücretsiz olarak yapılmaktadır. Hastaların tedavisinde kullanılan birinci ve ikinci seçenek ilaçlar bakanlığımızca temin edilerek ücretsiz olarak hastalara verilmek üzere sağlık kuruluşlarına dağıtılmaktadır.'' diye konuştu.

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