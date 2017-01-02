Havalimanında kontrolsüz geçmeye çalışan kişi yakalandı

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ANTALYA (AA) - Antalya Havalimanında X-ray cihazından kontrolsüz geçmek isteyen ve görevlilerin müdahalesi üzerine slogan atmaya başlayan kişinin emniyet mensupları tarafından yakalanarak etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Antalya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, dün saat 22.30 sıralarında uçağını kaçıran ve havalimanı personeli ile tartışma yaşayan, Antalya doğumlu, Diyarbakır Bismil nüfusuna kayıtlı V.Ç'nin, bu sabah 09.30 sıralarında elinde bir çantayla havalimanına gelerek, X-ray cihazından kontrolsüz geçmek istediği kaydedildi.

V.Ç'nin, güvenlik görevlilerinin müdahalesi üzerine slogan atmaya başladığı ve emniyet görevlileri tarafından yakalanarak etkisiz hale getirildiği belirtilen açıklamada, "Olay adli bir vaka olup, soruşturması devam eden uyuşturucu bağımlısı şahıs, Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesine sevk edilmiştir." ifadelerine yer verildi.