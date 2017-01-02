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ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ta yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

Orman ve Su İşleri Şırnak Şube Müdürlüğü ekipleri, kar yağışı ve soğuk havada doğada yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları için Namaz ve Çırav dağlarının eteklerinde belirlenen alanlara yem bıraktı.

Çetin kış koşulları dolayısıyla hayvanların yem bulmakta sıkıntı yaşadığını anımsatan Orman ve Su İşleri Şube Müdürlüğü Şefi Şükrü Altürk, bunu engellemek için hayvanlar için yemleme çalışması yaptıklarını söyledi.

Yabani hayvanların beslenmesine yardımcı olduklarını dile getiren Altürk, "Vatandaşlara da bunun bir görev olduğunu iletiyoruz. Her hafta sonu veya ihtiyaç duyulduğu zaman bu yemleme çalışmasını yapacağız." dedi.