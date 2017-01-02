Muğla'da kaçak sigara operasyonu

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Milas ilçesinde düzenlenen operasyonda 588 kilogram kıyılmış tütün ve gümrük kaçağı 31 bin 82 paket sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Çevik Kuvvet Şubesi ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aralarında 8 iş yerinin olduğu 17 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramada 587 kilo 764 gram kıyılmış tütün, 31 bin 82 paket sigara, 200 paket makaron, 123 paket nargile ve 3 paket pipo tütünü ele geçirildi.

Operasyonda 8 kişi gözaltı alındı, 2 iş yeri sahibine idari para cezası uygulandı.