Yurtta kış

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

BURSA (AA) - Bursa, Eskişehir ve Kütahya'da yağan kar ve ardından yaşanan buzlanma ile sis hayatı olumsuz etkiliyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Ulaşım Daire Başkanlığı ekipleri, 17 ilçedeki karla mücadele çalışmaları kapsamında gece boyunca kapanan 132 mahalle yolunu trafiğe açtı.

Çalışmalar kapsamında gece kapanan Büyükorhan'da 9, Gemlik'te 6, Gürsu'da 2, Harmancık'ta 10, İnegöl'de 17, İznik'te 9, Karacabey'de 9, Keles'te 1, Kestel'de 15, Mudanya'da 7, Mustafakemalpaşa'da 19, Nilüfer'de 7, Orhaneli'nde 4, Orhangazi'de 2, Osmangazi'de 8 ve Yenişehir'de 7 mahallenin yolu ulaşıma açıldı.

Halen Bursa genelinde kar nedeniyle ulaşıma kapalı yol bulunmadığı bildirildi.

- Eskişehir

Eskişehir'de, Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı ekipleri, kapalı köy ve kırsal mahalle yolu bulunmayan il genelinde ana arterlerde buzlanmaya karşı çalışmalarını sürdürüyor.

Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı bölgelerde sis ve buzlanmalar görülebildiğinden, sürücüleri bu konuda uyarıyor.

Gün içinde en düşük hava sıcaklığının sıfırın altında 9, en yüksek ise sıfırın altında 4 derece olması beklenen kentte perşembe gününe kadar sis görülebileceği de bildirildi.

- Kütahya

Kütahya'da da şehirlerarası karayollarındaki buzlanma ve sis, zaman zaman ulaşımın aksamasına neden oluyor.

Yol kontrolü yapan trafik ekipleri, sürücüleri buzlanmalara ve yoğun sise karşı uyarıyor.

Kütahya Belediyesi ise vatandaşları su sayaçlarının donabileceği konusunda uyardı.