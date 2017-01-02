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YEREL HABERLER  / EDİRNE HABERLERİ
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Edirne'de sis

02 Ocak 2017 Pazartesi, 12:54
Edirne'de sis

EDİRNE (AA) - Edirne'de yoğun sis yaşamı olumsuz etkiliyor.

Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metrenin altına düştü. Çukur alanlar ile Tunca ve Meriç Nehri'nin geçtiği alanlarda sisin etkisi daha fazla hissediliyor.

Sis, sürücülerin trafikteki seyrini de zorlaştırıyor. Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, trafiğin yoğun olduğu yerler ve kavşaklarda sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Sis nedeniyle başta Selimiye olmak üzere tarihi cami ve köprülerde de güzel görüntüler oluştu.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 5 derece ölçüldüğü kentte, sisin akşam saatlerine kadar bölgesel olarak devam edeceği belirtildi.

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