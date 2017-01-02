Beyaza bürünen yaylalar misafirlerini bekliyor

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GİRESUN (AA) - Kar yağışının ardından beyaz örtüsüyle ayrı güzelliğe bürünen Giresun yaylaları, misafirlerini bekliyor.

Kümbet, Kulakkaya ve Paşakonağı'nın da aralarında bulunduğu, yemyeşil ormanlar ve çayırların beyaza büründüğü yaylalar, ziyaretçilere bozulmamış doğanın güzelliklerini keşfetme imkanı sağlıyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Gürgenci, Kümbet Yaylası'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgede turizmi çeşitlendirmek adına çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Bu kapsamda kış turizminin de önem taşıdığını dile getiren Gürgenci, "Deniz seviyesinden bin 700 metre yukarıda, gayet bakir bir ortamda, İsviçre Alpleri'ni andıran bir ortamda bulunuyoruz. Kış turizmiyle birlikte bölgemizde 12 aya varacak bir turizm hareketliliği bekliyoruz. Bugün kış turizmine cevap verebilecek tesislerimiz oluşmuş durumda." dedi.

Giresun'un bakir yaylalarının gelişmeye açık olduğunu vurgulayan Gürgenci, "Bütün yatırımcılarımız zamanla buraya gelerek yaylaları hareketlendirecektir." diye konuştu.

Giresun yaylalarının keşfedilmeye başlandığını anlatan Gürgenci, "Giresun yaz mevsiminde turizme çok büyük bir kaynaklık ediyordu ancak bundan sonraki süreçte kış turizminde de büyük yerlere gelecektir." ifadesini kullandı.

- "Mutlu olmak istiyorsanız Giresun'a buyurun"



AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan ise kışın Giresun'da tatil yapmak isteyenler için her türlü imkanın bulunduğunu belirterek, "Doğa, tatil ve huzur bulma anlamında ne aranıyorsa, Giresun yeter, başka bir yer aramanıza gerek yok. Dünyanın birçok yerinden buraya misafir getiriyoruz, 'Ne güzel yerler varmış, daha önce neden gelmemişiz' diye hayıflanıyorlar." dedi.

Tesis sıkıntısıyla ilgili eksikliklerin giderildiğini bildiren Turan, doğada muhteşem dağ evleri olduğunu, başka alternatifler de bulunduğunu söyledi.

Bölgeye ulaşım sıkıntısı olmadığına dikkati çeken Turan, "Ordu-Giresun Havalimanı ile Türkiye'nin her yerinden ortalama 1 saatte Giresun'dasınız. Mutlu olmak istiyorsanız Giresun'a buyurun." diye konuştu.

Yayladaki dağ evlerinin işletmeciliğini yapan Volkan Albay da kış turizminde ziyaretçi sayılarının her yıl arttığını anlatarak, "Şu an yüzde 30'lardayız. 2-3 yıl içinde yüzde 60'lara ulaşacağımızı düşünüyoruz. Bir süre sonra başka alternatifleri de sunduğumuzda daha tatmin edici olacaktır. Yaz turizminden ise yeterince memnunuz." ifadelerini kullandı.

