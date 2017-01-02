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YEREL HABERLER  / KIRKLARELİ HABERLERİ
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Barakaları yanan aile sokakta kaldı

02 Ocak 2017 Pazartesi, 13:01
Barakaları yanan aile sokakta kaldı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'de yaşadıkları barakanın yanması nedeniyle sokakta kalan ve komşularına sığınan 5 kişilik aile, yardım eli uzanmasını bekliyor.

Alınan bilgiye göre, Akalar Mahallesi, Bentler Sokak'ta karton toplayarak evin geçimini sağlayan Koray ve Nesrin Armut çifti ile çocukları Ayaz (1), Bulut (4) ile Batuhan'ın (7) yaşadığı, briket ve tahtalardan derme çatma yapılmış yaklaşık 10 metrekarelik barakada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangına müdahale eden Kırklareli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, barakadaki bir kaç eşyayı dışarı çıkardı.

Batuhan'ın, yanan bisikletinin itfaiye erlerince çıkarılması mahalleyi hüzünlendirdi.

Yangın nedeniyle evsiz kalan ve komşularının sahip çıktığı Armut ailesi, yardım bekliyor.

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