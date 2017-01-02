Hırsız ayakkabı izinden yakalandı

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KARS (AA) - Kars'ta, 3 ayrı iş yerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı, olay yerinde bir sandalye üzerinde bıraktığı ayakkabı izinden yakalandı.

Alınan bilgiye göre, kent merkezinde 3 ayrı iş yerinden hırsızlık yaptığı ileri sürülen İ.Ş, av malzemeleri satan bir iş yerinden de hırsızlık yaptı.

Kars Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, zanlının yakalanması için iş yerlerinden delilleri toplayarak çalışma başlattı.

Av malzemeleri satan bir iş yerinde sandalye üzerine bırakılan ayakkabı izine yoğunlaşan ekipler, hırsızlığı yapan kişinin İ.Ş. olduğunu tespit etti.

Diğer iki iş yerindeki hırsızlıkları da değerlendiren ekipler, hırsızlık yapılan alandaki parmak izlerinin de İ.Ş'ye ait olduğunu belirledi.

Ekipler, yapılan çalışma sonucu şüpheli İ.Ş'yi yine çaldığı silahla yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki sorgulamasının ardından adliyeye sevk edilen İ.Ş, "nitelikli hırsızlık ve mala zarar verme" suçlamalarından tutuklandı.