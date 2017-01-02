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YEREL HABERLER  / ADANA HABERLERİ
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Diyarbakır Barosu Genel Sekreteri Üngür'ün öldüğü kazaya ilişkin dava

02 Ocak 2017 Pazartesi, 13:09

ADANA (AA) - Adana'da Diyarbakır Barosu Genel Sekreteri Önder Üngür ile ilaç mümessili Mehmet Sever'in hayatını kaybettiği kazaya ilişkin davanın görülmesine devam edildi.

Adana 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuklu sanık Ahmet Fidan ile tarafların avukatları hazır bulundu. Tutuksuz sanık Ünal Duyu'nun katılmadığı duruşmada, polis memuru Nahit Kanat tanık olarak dinlendi.

Bölge Trafik Şube Müdürlüğünde görevli olduğunu belirten Kanat, merkezin anonsu üzerine kaza yerine ekip arkadaşı Murat İnce ile gittiklerini söyledi.

Kaza yerine ilk intikal eden ekibin kendileri olduğunu ifade eden Kanat, "Kaza yerine vardığımızda olay gerçekleşmişti. Kazanın nasıl gerçekleştiği konusunda herhangi bir bilgi sahibi değilim. Biz kaza yerindeyken başka bir kaza gerçekleşmedi. Bizden sonra kaza yerine gelen başka trafik ekipleri de oldu. Bizim gittiğimizde ambulans yoktu ancak çevredeki vatandaşlar ambulansın Ahmet Fidan isimli yaralıyı hastaneye götürdüklerini söyledi." diye konuştu.

Kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarının avukatı, tanık polisin beyanlarının çelişkili olduğunu iddia etti.

Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesinden gönderilen raporda, kazada asli kusurlu olduğu belirtilen sanık Ahmet Fidan ise bugüne kadar herhangi bir suç işlemediğini belirterek, "Emekli bir insanım. Cezaevinde çok zor şartlar altında bulunuyorum. Sağlık sorunlarım var. Adli kontrolle tahliyemi istiyorum." dedi.

Tutuksuz yargılanan diğer sanığın avukatı ise müvekkilinin kazada suçunun bulunmadığını, bunu tanık ve 112 Acil Servis kayıtlarının da doğruladığını iddia etti.

Mahkeme heyeti, sanık Fidan'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek, polis memuru ve sağlık görevlilerinin tanık olarak dinlenmesi için duruşmayı erteledi.

Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunun Karaisalı gişeleri yakınlarında geçen yıl 17 Ağustos'ta Ahmet Fidan'ın kullandığı 33 ACD 95 plakalı otomobil, Ünal Duyu idaresindeki 16 BNN 98 plakalı kamyona yandan çarpmış, ilaç mümessili Mehmet Sever'in (28) kullandığı otomobil de kamyona arkadan çarpmıştı.

Kazada Sever ile aynı araçtaki Diyarbakır Barosu Genel Sekreteri Önder Üngür (29) hayatını kaybetmişti.

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