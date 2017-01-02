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YEREL HABERLER  / AĞRI HABERLERİ
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Ağrı'da terör operasyonu

02 Ocak 2017 Pazartesi, 13:10

AĞRI (AA) - Ağrı'da, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyon kapsamında gözaltına alınan 14 kişiden 6'sı tutuklandı.

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütü PKK/KCK mensuplarıyla irtibatlı olan ve örgüt mensuplarından aldıkları talimatlar doğrultusunda hareket eden şüphelilerin yakalanması için 22 Aralık'ta Ağrı merkezli İzmir, Bursa ve Iğdır'da operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında, 14 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerin evlerinde yapılan aramada çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ile 2 adet tabanca ve tabancaya ait fişekler ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan 14 kişiden 6'sı "Terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanırken, 5 şüpheli adli kontrol kararı ile 3 şüpheli ise serbest bırakıldı.

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