Yüksekova'da yoğun sis

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HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan sis yaşamı olumsuz etkiledi.

Hava sıcaklığının gece saatlerinde sıfırın altında 20 dereceye kadar ölçülen ilçede, yoğun sis sonucu görüş mesafesi yer yer 5-10 metreye düştü.

Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle sürücüler ilerlemekte zorlanırken, trafik polisleri de kavşaklarda önlem alarak araç sahiplerini sis farlarını yakmaları, hız yapmamaları ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı.

Yüksekova-Van arasında yolcu taşımacılığı yapan Burhan Ayhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sis nedeniyle ulaşımda büyük zorluk çektiklerini ve bazı yerlerde yolu bile göremediklerini söyledi.

Vatandaşlardan Erhan Özer de soğuk hava nedeniyle araçlarının deposundaki yakıtın donduğunu belirterek, "Yapacak bir şey yok. Mecburen katlanacağız. Aracımız dondu. Ateş yakıp aracımızı ısıtmaya çalışacağız. Sis de yaşamı zorlaştırıyor." dedi.