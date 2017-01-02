Balıkçıların vize işlemleri kolaylaştırıldı

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ANKARA (AA) - Balık avcılarına ve balıkçı gemilerine verilen su ürünleri ruhsat tezkerelerine ilişkin işlemlere kolaylık getirildi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının, Su Ürünleri̇ Yönetmeli̇ği̇nde Deği̇şi̇kli̇k Yapılmasına Dai̇r Yönetmeli̇k, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, daha önce valilikler aracılığıyla yapılan, balıkçı gemilerinin ve balıkçıların su ürünleri ruhsat tezkereleri vize ve yenileme işlemleri, Bakanlıkça yetkilendirilen il veya ilçe müdürlüklerince gerçekleştirilecek.

Ayrıca iç sularda su ürünleri avcılığı yapacak balıkçı gemilerine verilen ruhsatların süresi, su kaynağının kira süresiyle sınırlı tutuldu.