Gaziantep Ticaret Borsası

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 70 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)
|kg
|17,92
|17,92
|Antep fıstığı (boz iç)
|kg
|70,00
|70,00
|Antep fıstığı (kavrulmuş)
|kg
|27,52
|27,52
|Karpuz çekirdeği (kavrulmuş)
|kg
|5,62
|5,62
|Kabak çekirdeği (çiğ)
|kg
|4,86
|19,30
|Bulgur (köftelik)
|kg
|1,43
|1,44
|Arpa
|kg
|0,84
|0,84
|Buğday
|kg
|0,90
|1,04
|Mısır
|kg
|0,73
|0,79
|Buğday unu
|kg
|1,12
|1,28
|Ceviz içi
|kg
|5,10
|26,60
|Ceviz (kuru kabuklu)
|kg
|11,00
|21,25
|Kuru üzüm (Besni)
|kg
|10,30
|10,30
|Kuru üzüm (siyah)
|kg
|9,23
|9,23
|Kuş üzümü
|kg
|5,75
|5,75
|Ay çekirdeği (çiğ)
|kg
|2,36
|5,94