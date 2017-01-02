Kırıkkale'den Haleplilere 3 tır yardım malzemesi gönderildi

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de, kampanya kapsamında toplanan 3 tır gıda ve ihtiyaç malzemesi ile 21 bin lira, Halep'ten tahliye edilenler için gönderildi.

Hayrat Vakfı Kırıkkale Temsilciliği ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün başlattığı kampanyada 3 tır gıda ve ihtiyaç malzemesi toplandı.

Vakfın il temsilcisi İsmail Efe Demirhan, Cumhuriyet Meydanı'nda tırların uğurlanması amacıyla düzenlenen törende, birçok hayırlı hizmete öncülük ettiklerini, Halep'teki Müslüman vatandaşlar için de seferber olduklarını söyledi.

Kırıkkaleli vatandaşların yardım kampanyasına ilgi gösterdiğini ifade eden Demirhan, şöyle konuştu:

"Halkımızın teveccühü çok oldu. İnsanlarımız gönlünden geleni verdi. Biz, Halep'e gönül köprüsü kurduk. Herkes bizden yardım bekliyor. Bizim din anlayışımızda "Komşusu açken biz tok yatamayız" vardır. Allah herkesten razı olsun. 10 gün boyunca bu kışta yardım topladık. Evlerindeki gıdaları ikiye bölüp çadırımıza getirenler oldu. Gıda, giysi, yiyecek, battaniye ve 21 bin lira nakdi yardım toplayarak gönderiyoruz. Allah herkesten razı olsun."

Okunan duaların ardından yardım malzemelerinin yüklü olduğu tırlar yola çıktı.