Ahlat geçen yıl 50 bin kişiyi ağırladı

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BİTLİS (AA) - Dünyanın en büyük İslam mezarlığı olarak bilinen Selçuklu Meydan Mezarlığı ve tarihi eserleriyle ön plana çıkan Bitlis'in Ahlat ilçesi, geçen yıl 50 bin ziyaretçiyi ağırladı.

Urartulardan Osmanlı'ya kadar birçok medeniyetin izlerini taşıyan, bölgenin önemli turizm destinasyonlarından Ahlat, bünyesinde barındırdığı tarihi eserlerle açık hava müzesini andırıyor.

"Kubbet-ül İslam" olarak adlandırılan Ahlat'ta, 210 dekarlık alana sahip Selçuklu Meydan Mezarlığı'ndaki 8 bin 169 mezar taşı, üzerlerindeki işlemelerle ziyaretçilerden büyük ilgi görüyor.

Ahlat Müze Müdürü Ziya Kılınç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen sene ilçeyi 50 bin kişinin ziyaret ettiğini, yeni yılda sayıyı artırmayı hedeflediklerini söyledi.

İlçeye gelenlerin, özellikle Selçuklu Meydan Mezarlığı, kümbetler, Harabeşehir kalıntıları ile Kale Mahallesi'ndeki tarihi camileri ziyaret ettiğini belirten Kılınç, şunları kaydetti:

"Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı özellikle yaz döneminde günde yaklaşık 250 kişi ziyaret ediyor. 2017'de hedefimiz günde 300 ziyaretçiye ulaşabilmek. Ziyaretçi sayımızı 70 bine yükseltmek ve bölgeyi daha cazip hale getirmek için 2 yıl önce Eski Ahlat Şehri kazılarını başlattık. Zaviye alanlarındaki çevre düzenlemesi, Çifte Hamam ve Ulu Cami etrafında yaptığımız düzenlemelerle, bu alanlara ziyaretçi akışını bekliyoruz. Ayrıca Arkeoloji Müzesinin açılması ziyaretçi artışını sağlayacaktır."