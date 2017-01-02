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YEREL HABERLER  / KIRIKKALE HABERLERİ
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Kırıkkale'de kaçakçılık operasyonu

02 Ocak 2017 Pazartesi, 13:22

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de kargo şirketine ait kamyonda yapılan aramada çok sayıda gümrük kaçağı ayakkabı, çanta, cüzdan ve kemer ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ekipleri, doğu illerinden Ankara'ya malzeme taşıyan kargo şirketine ait kamyonu Delice ilçesi yakınlarında şüphe üzerine durdurdu.

Araçta yapılan aramada 218 koli içinde gümrük kaçağı bin 316 çift ayakkabı, 315 kemer, 77 çanta, 15 cüzdan ve 110 ayakkabı çekeceği bulundu.

Emniyete götürülen sürücü, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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