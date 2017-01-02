"Dış ticaretin yüzde 15'i yerel paralarla yapılacak"

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ANKARA (AA) - Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Rusya ve İran'la yerel para birimleri ile ticaret konusunda teknik anlamda her şeyin olumlu ilerlediğini belirterek, "Bunun kapsamını genişleterek devam ettirmek istiyoruz. Türkiye olarak, 430 milyar dolar seviyesindeki toplam dış ticaretimizin yüzde 10-15'lik kısmını milli paralarla yapabilir hale gelmeyi hedefliyoruz." dedi.

Zeybekci, bir araya geldiği gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Rusya ile yaş meyve sebze ticareti konusundaki son durumun sorulması üzerine Zeybekci, bu konuda sürecin yeni yıla kaldığıyla ilgili duyumları olduğunu söyledi.

Zeybekci, yeni yılla birlikte ilk işlerinden birinin bu konu olacağını belirterek, "Rusya ve Türkiye'nin birbirleriyle menfaatleri var. Bunları masaya koyacağız. Ben sonuç alacağımızı ümit ediyorum ama uzamasından da rahatsızız." diye konuştu.

Şu anda yaş meyve sebze ticaretinde kısmi bir açılma olduğunu ama kendilerinin bunu genele yaymak istediklerini anlatan Zeybekci, "Şu anda sebze bölümünde domatesten tutun da diğer kalemlere kadar, meyve bölümünde de üzüm ve diğerlerinde maalesef henüz daha bir açılma yok. Bunları kapsayacak şekilde. İlaveten taşıma kotalarında sıkıntı yüzde 100 seviyelerinde devam ediyor çünkü Türk tırları hala çalışamıyor. Türk firmalarının ve oradaki personelinin vizeyle ilgili problemleri olduğu gibi devam ediyor. Çalışma izinleri ile ilgili sıkıntılar sürüyor. Bunlar bizi rahatsız eden şeyler, bunların bir an önce çözülmesi yönünde çalışmalarımız sürüyor." ifadelerini kullandı.

Zeybekci, İran'la ilişkilerdeki son durumun sorulması üzerine de "Geçen hafta sizlere Tercihli Ticaret Anlaşması'nın genişletilmesiyle ilgili çok güzel şeyler söyleyecektik, 265 ürünlü listenin 400'e çıkarılması ile ilgili. Burada teknik anlamda yüzde 100'e yakın bir uzlaşma var ama İran Başbakanı'nın Türkiye'ye ziyaretinin iptal olmasıyla o son noktayı koyamadık, imzalayamadık. Ama bu konuda İran tarafının ilgili Bakanı ile mutabakatımız var. Çok kısa bir son görüşme ile finalize edeceğimizi düşünüyoruz. Ne zaman biterse o an itibarıyla yürürlüğe girecek şekilde de devreye almayı ümit ediyoruz." değerlendirmelerinde bulundu.

Rusya ve İran'la yerel para birimleri ile ticaret konusunda teknik anlamda her şeyin olumlu ilerlediğini anlatan Zeybekci, "Bunun kapsamını genişleterek devam ettirmek istiyoruz. Türkiye olarak, 430 milyar dolar seviyesindeki toplam dış ticaretimizin yüzde 10-15'lik kısmını milli paralarla yapabilir hale gelmeyi hedefliyoruz. Bu bizim için son derece önemli." dedi.

- "Türkiye'nin her yeri ile ilgili yatırım görüşmeleri yapıyoruz"

Zeybekci, yabancı yatırımlar konusunda son gelişmelerin sorulması üzerine yüksek teknoloji, metalürji kimyasalları yatırımları anlamında görüşmelerin sürdüğünü, Türkiye'nin her yerinde yatırımla ilgili proje bazlı destek görüşmeleri yürüttüklerini belirtti.

Akkuyu Nükleer Santrali'nin stratejik yatırım kapsamına alınmasına ilişkin soru üzerine Zeybekci, "O gün geldiğinde alınma son derece pratik bir şey. Ekonomi Bakanlığının kararı ile alınabilir." dedi.

- "Enflasyon sepeti konusunda görüşüm farklı"

Zeybekci, enflasyon sepeti konusundaki görüşlerinin sorulması üzerine de şunları kaydetti:

"Enflasyon sepeti olarak benim Ekonomi Bakanı olarak görüşlerim farklı. Dünyada gıda enflasyonunun en hareketli, en yüksek olduğu ülkelerden biriyiz. Bu etken bir başka negatif etki, bir de sepette gıdanın payı bence son derece yüksek. Türkiye'deki enflasyona gereksiz bir etki yarattığına, bunun da ülkeye maliyeti olduğuna inanıyorum. Çünkü enflasyon son derece etkili bir değer ve referans teşkil ediyor. Bu anlamda ben görüşlerimde aynı yerde duruyorum ve bunu da Gıda Komitesinde dile getirmeye devam ediyorum. Mücadelemiz sürüyor, bu konuda son derece demokratik bir ortamda, liberal bir anlayışla tartışıyoruz."

Kurdaki gelişmelerin sorulması üzerine Zeybekci, kurun birçok etkisi olduğunu ama bunun kalıcı olmadığını söyledi. Zeybekci, kurun en yüksek seviyesinden alınarak ekonomiye fatura çıkartılmasının matematiğe aykırı olduğunu vurgulayarak, ülkenin yükümlülüklerini yerine getirememe riskinin bulunmadığının altını çizdi.

KOSGEB'in girişimcilere yönelik sunduğu 50 bin liralık faizsiz krediye olan yüksek başvurunun pozitif bir gösterge olduğuna dikkati çeken Zeybekci, bunun imkan olursa artırılmasının değerlendirilebileceğini söyledi.