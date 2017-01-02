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YEREL HABERLER  / ORDU HABERLERİ
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Ordu'da fındık fiyatı yeni yılda da artmadı

02 Ocak 2017 Pazartesi, 13:29

ORDU (AA) - Ordu'da serbest piyasada 2016 yılının son ayında 10,25 liradan işlem gören fındık fiyatı, 2017 yılının ilk haftasında değişmedi.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi ve Ordu Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Arslan Soydan, makamında gazetecilere yaptığı açıklamada, serbest piyasada aralık ayının tamamında 10,25 liradan işlem gören fındık fiyatının, yeni yılla birlikte artmasını beklediklerini söyledi.

Bazı illerde fındık fiyatında beklenen artışın olduğunu dile getiren Soydan, "Ordu'da beklediğimiz artış yaşanmadı. Bu durum da üreticilerimizi ciddi manada üzdü." dedi.

Soydan, yaklaşık bir aydan beri 10,25 rakamının değişmediğini belirterek, şöyle devam etti:

"Artık bu rakamın artmasını istiyoruz. 2016 yılında serbest piyasa koşulları üreticileri fiyat yönünden tatmin etmemiştir. Binlerce üretici mağdur durumda. Halen tonlarca fındık üreticinin deposunda beklemektedir ancak fiyat yönünden bir çıkış arayan üreticilerimiz, yine beklenen fiyat artışını görememiş ve hüsran yaşamıştır. Bu fiyat bizim için ve üreticilerimiz adına kabul edilir değildir. 2017 yılına büyük umutlarla giren üreticilerimiz serbest piyasada oluşan rakamın aynı olmasıyla büyük hayal kırıklığına uğramıştır."

Soydan, 2017 yılının tüm fındık üreticileri adına güzel geçmesini dileyerek, "2017 yılı, üreticilerimizin kazandığı bir yıl olur inşallah. Üretici 2015 ve 2016 yıllarında ürününü istediği rakamdan satamamıştır. Artık bizler sürekli değişen fiyat değil istikrarlı fiyat bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Süreci çok yakından takip edeceklerini kaydeden Soydan, gerekirse tavırlarını daha sert şekilde ortaya koyacaklarını kaydetti.

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