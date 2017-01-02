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YEREL HABERLER  / TOKAT HABERLERİ
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Tokat'tan Haleplilere yardım

02 Ocak 2017 Pazartesi, 13:30
Tokat'tan Haleplilere yardım

TOKAT (AA) - Tokat'ta şehir içi taşımacılık yapan kooperatifin üyeleri, aralarında topladıkları parayı Haleplilere ulaştırılmak üzere Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu'na verdi.

Eroğlu, S.S. 3 No'lu Taşıyıcılar ve 11 No'lu Taşıyıcılar Kooperatifi yönetim kurulu üyelerini makamında kabul etti.

Üyelerle bir süre görüşen Eroğlu, burada yaptığı açıklamada, İstanbul'da yaşayan terör saldırısını kınadığını belirtti.

Tokat'tan Haleplilere yardım için planlar yaptıklarını belirten Eroğlu, "Kızılay ve sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir çalışma yürüttük. Tokatlı vatandaşlarımız bu çalışmamıza destek oldu. Toplanan yardımları 8 gün önce tırlarla Haleplilere gönderdik. Oradaki insanların yaralarına merhem olduysa ne mutlu bize." dedi.

Tokatlıların kendilerine yakışanı yaptığını ifade eden Eroğlu, "İlçelerimizde de yardım kampanyaları devam ediyor. Taşıyıcılar kooperatifi yönetim kurulu üyeleri, topladıkları 5 bin lirayı bize teslim ediyor. Bizler de bu yardımları Haleplilere teslim edeceğiz. Halep'e kayıtsız kalmayan bu değerli ağabey ve kardeşlerimize teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Yönetim kurulu üyeleri, daha sonra topladıkları parayı Eroğlu'na teslim etti.

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