AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çalık:

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MALATYA (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, İstanbul'daki terör saldırısıyla ilgili, ''Terörün, teröristin adının farklı, soyadının aynı olduğunu bütün dünyanın bilmesi gerektiğini söylüyorum." dedi.

Çalık, Malatya Kültür ve Turizm Müdürlüğünü ziyaretinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni yılın ilk saatlerinde İstanbul'da yaşanan terör saldırısını lanetledi.

Terörün dili, dini, ırkı olmadığını vurgulayan Çalık, şunları söyledi:

''Terörün, teröristin adının farklı, soyadının aynı olduğunu bütün dünyanın bilmesi gerektiğini söylüyorum. Ön adı PKK, DEAŞ, PYD, FETÖ olur ama soyisimlerini hepsinin bilmesi gerekir. Onlar kalleş vatan hainleridir, onlar hain oğlu hain vatan hainleridir. Soyisimleri aynı. Aynı bağdan, aynı yerden besleniyorlar. Bir tek hedefleri var; ülkenin birliğine, beraberliğine, kardeşliğine dinamit koymak. Türkiye, dünyanın parlayan yıldızı haline geliyorken, ekonomik gelişmeleriyle birlikte çok önemli bir ülke haline geliyorken, 15 yıllık sürece baktığımızda terör örgütlerinin ve onların üst akıllarının Türkiye üzerindeki oynamış oldukları oyunları biliyor ve görüyoruz.''

- Fırat Kalkanı Harekatı

Bir gazetecinin, "Fırat Kalkanı Harekatı var. Sayın Cumhurbaşkanımız da her fırsatta koalisyon güçlerinin destek vermediğini söyledi. Koalisyon güçleri eğer bize destek vermeyecekse İncirlik kartı gündeme gelecek mi?" sorusunu Çalık, şöyle cevapladı:

''Bizim Fırat Kalkanı Harekatı'na sözde de olsa destek veriyor görüntüleri bizim özellikle uygulamak istediğimiz politikalara engel değil. Biz özellikle burada bir güvenli bölge oluşturulması konusunda çok ciddi destek istedik geçmiş dönemde. Ama bu güvenli bölgeyi koalisyon güçleri oluşturmayı beceremedilerse şayet biz kendi imkanlarımızla Fırat Kalkanı Harekatı başta olmak üzere bu güvenli bölgenin oluşturulması için 911 kilometrelik sınırımızın temizlenmesi ve orada var olan başta DEAŞ olmak üzere bütün terör örgütleriyle mücadelemiz sonuna kadar devam edecek. Biz sözde değil bilerek özde terör örgütleriyle mücadele ediyoruz. Koalisyon güçleri de eğer DEAŞ’la eğer PKK’yla, PYD’yle mücadele etmek istiyorlarsa Fırat Kalkanı Operasyonu başta olmak üzere oradaki mücadeleye destek vermeleri gerekir.''

Çalık, Türkiye'nin, dünyanın ve Ortadoğu’nun barışı için üstüne düşeni yaptığını vurgulayarak, diğer koalisyon güçlerinin de bunu yapması gerektiğini dile getirdi.

İncirlik’le alakalı her hangi bir kanaatin söz konusu olmadığını bildiren Çalık, şu ifadeleri kullandı:

''Amerika bugüne kadar bizim stratejik müttefiklerimizden biridir. Ama bizim terör örgütleriyle vermiş olduğumuz mücadelede yeteri derecede desteği gördük mü? Görmediğimizi çok net ifade etmemiz gerekir. Bunu Avrupa Birliği için de Amerika için de Müslüman coğrafyalar için de söyleyebiliriz. Terör örgütlerinin hiçbiriyle bizim mücadele ettiğimiz kadar mücadele etmediler ve terör örgütlerinden de kimisini hiç tanımadılar. PKK’yı DEAŞ’ı terör örgütü olarak ilan ederken PYD’nin ilan edilmemiş olması ve Türkiye’nin terörle mücadelesinde bu konuda yalnız bırakılmış olması, amaçlarının ne olduğunu bizim görmemize vesile oluyor. Dolayısıyla biz ne olduğunun farkındayız ama şu anda incirlikle alakalı bir görüşme söz konusu değil.''