İstanbul'daki terör saldırısına tepkiler

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VAN (AA) - Hak ve Özgürlük Partisi Genel Başkan Yardımcısı Cafer Sterk, İstanbul'da yaşanan terör saldırısını kınadı.

Çeşitli incelemelerde bulunmak üzere Van'a gelen Sterk, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'de insanların barış ve huzur içinde yaşamasını istediklerini bildirdi.

Yeni umut ve beklentilerle bir yılı karşılamayı ümit ederken menfur bir saldırı haberi aldıklarını belirten Sterk, "Bu terör olayını lanetliyoruz. Yaşanan bu saldırı gösteriyor ki Türkiye üzerinde kirli eller var. Bu kirli eller Türkiye'deki ekonomik yapıyı, insanlarımızın ilerlemesini ve kardeşlik tohumunun ekilmesinin önüne geçmeye çalışıyor." diye konuştu.

Van'da yaptıkları görüşmelerde insanların göç etmek istediğine tanıklık ettiklerini aktaran Sterk, "Kent sakinleri bize Van'da terör olaylarının son bulmasını istediklerini söylediler. Yaşanan patlamalar ve terör olayları Van'a zarar veriyor. Patlamalar halkta güvensizlik yaratıyor. Van'da güvenin tahsis edilmesi gerekiyor." ifadesini kullandı.