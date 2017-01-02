Erzincan'da terör operasyonu

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık yaptıkları iddiasıyla 3 kişi tutuklandı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca 16- 30 Aralık'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarda 9 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.
Operasyonlarda şüphelilere ait 4 cep telefonu, 4 bilgisayar, kamera, müzik çalar, CD, kitap ve SIM kart ele geçirildiği kaydedilen açıklamada, "Gözaltına alınanlardan 3'ü, PKK'ya yardım ve yataklıktan tutuklanırken, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı." ifadelerine yer verildi.