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YEREL HABERLER  / BOLU HABERLERİ
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Suriye için "Görmezden Gelmeyin" kampanyası

02 Ocak 2017 Pazartesi, 13:51

BOLU (AA) - Türk Kızılayı Bolu Şubesi ve kentteki muhtar dernekleri tarafından, iç savaş nedeniyle Suriye'nin Halep kentinden sınır bölgesine göç edenler için "Görmezden Gelmeyin" başlıklı yardım kampanyası başlatıldı.

Türk Kızılayı Bolu Şubesinde tanıtım toplantısı yapılan kampanya kapsamında, Halep'ten Türkiye'nin sınır bölgesine gelenler için battaniye, bebek maması ve bezi ile konserve gıda temin edilecek. Yardımlar muhtarlıklarda toplanarak, Türk Kızılayı vasıtasıyla sınır bölgesine gönderilecek.

Toplantıya Türk Kızılayı Bolu Şube Başkanı Abdullah Danışman, Bolu Muhtarlar Derneği Başkanı Fikret Özen, Köy ve Mahalle Muhtarları Başkanı İlhan Çalışkan ile Merkez Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı İlhami Otacıoğlu katıldı.

Danışman, yaptığı açıklamada, Türk halkının vicdanını temsil eden Türk Kızılayının, dünyanın neresinde olursa olsun ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmadığını söyledi.

Türkiye'nin sınır komşularından olan Suriye'de insanlık dramı yaşandığına işaret eden Danışman, "Yardımseverlerimiz tarafından ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Türk Kızılayı Bolu Şubesine nakdi bağışlar yapılmaktadır. Bu süreçte ihtiyaca yönelik gıda ve malzeme yardımı yapmak isteyen vatandaşların olduğunu gördük." dedi.

Danışman, bunun üzerine ilde bulunan muhtar dernekleri ile "Görmezden Gelmeyin" sloganıyla kampanya başlatarak, insanlara yardım yapma imkanı oluşturduklarını ifade etti.

Suriye kırsalında çadırlarda yaşayan insanların soğuktan korunmaları için battaniye, bebekleri için bebek maması ve bezi gıda olarak da konserve gıda göndermeyi planladıklarını söyleyen Danışman, şunları kaydetti:

"Bu dört ihtiyacın temini için 2-16 Ocak tarihlerinde sürecek kampanyayı hayırsever vatandaşların desteği ile başlatıyoruz. Bolulu yardımseverlerimiz bu dört ihtiyaçtan istediklerini istedikleri miktarda mahalle muhtarlıklarına bırakabilirler. Kampanya sonunda toplanan ayni yardımlar Suriye kırsalındaki barınma merkezlerine ulaştırılmak üzere Türk Kızılayı Bolu Şubesi tarafından bölgedeki Kızılay ekiplerine gönderilecektir."

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