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YEREL HABERLER  / ANKARA HABERLERİ
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İstanbul'daki terör saldırısıyla ilgili suç duyurusu

02 Ocak 2017 Pazartesi, 13:51

ANKARA (AA) - Türkiye Barolar Birliği (TBB), İstanbul Ortaköy'de bir gece kulübüne düzenlenen terör saldırısını sosyal medyada öven mesajlar için suç duyurusunda bulundu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sunulan dilekçede, 27 sosyal paylaşım sitesi üzerinden yapılan yorumların, "suçu ve suçluyu övme ve kişinin hatırasına hakaret suçu" kapsamında soruşturulması ve kamu davası açılması talep edildi.

Dilekçede ayrıca, okullara yazı göndererek yılbaşı etkinliklerinin yapılmamasını isteyen Şişli İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür'ün de "görevini kötüye kullanma" suçundan soruşturulması istendi.

Aydın Nazilli'de yılbaşı kutlamalarını Noel Baba kostümlü bir kişinin başına silah dayayarak protesto edenler, İstanbul İkitelli'de Noel Baba'yı darp edilirken gösteren afişi asanlar ile 31 Aralık 2016 tarihli sayısında "KutlaMA" şeklinde manşet atan Milli Gazete yöneticileri hakkında da suç duyurusunda bulunuldu. Bu şüphelilerin, "halkta korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit suçu" işledikleri iddia edildi.

Dilekçede, söz konusu fiillerin toplumda nefretin yayılmasına zemin hazırladığı öne sürülerek, "Söz konusu fiiller, birlik ve beraberliğimize kastetmektedir. Bir arada yaşamanın gerektirdiği asgari hoşgörü şartını hedef almaktadır" ifadelerine yer verildi.

- "Terör örgütleri sömürebilecekleri bir iklime kavuşmuş olmaktadır"

TBB Başkanı Metin Feyzioğlu, yaptığı yazılı açıklamada, toplumu ayrıştırıcı eylem ve söylemler konusunda özellikle kamu görevlilerinin daha sorumlu davranması gerektiğini belirtti. Feyzioğlu, şunları kaydetti:

"Terörün amacı, toplumu bölmek, birbirine düşürmek ve umutsuzluk yaratmaktır. Katliamdan önce veya sonra yapılan ve yılbaşı kutlamalarını 'kafir işi' olarak ilan eden, yılbaşı kutlayanları günahkar olarak gösteren açıklamalar, dünyanın en azılı terör örgütlerinin saldırıları altında bulunan toplumumuzu ayrıştırmaya yöneliktir. Böylelikle terör örgütleri hain amaçlarına uygun sömürebilecekleri bir iklime kavuşmuş olmaktadır. Yetkili makamların diğer terör eylemlerinde gösterdikleri hassasiyeti burada da göstermelerini bekliyoruz, talep ediyoruz."

Başbakan Binali Yıldırım ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın bu konudaki açıklamalarını memnuniyetle karşıladıklarını ifade eden Feyzioğlu, "Diyanet İşleri Başkanlığının katliamdan sonra yaptığı açıklamayı da olumlu gördük. Keşke yılbaşından bir gün önce okutulan cuma hutbelerinde toplumun hassasiyeti ve kırılganlığına dikkat edilmiş olsaydı. Dileriz başta yetkili makamlar olmak üzere herkes, toplumu ayrıştırmak yerine kucaklaştırmak adına üzerine düşeni eksiksiz yapar." değerlendirmesinde bulundu.

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