Traktörle okula giden Ömer öğretmen öğrencilerine "hızır" gibi oldu

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ERZURUM (AA) - Erzurum'un Narman ilçesine bağlı bir köyde ücretli öğretmenlik yaparken yolların kapalı olması nedeniyle traktörle okuluna gidip gelen öğretmen Ömer Karahan, görevi bitmesine rağmen sosyal medya üzerinden öğrencileri için gelen yardımları ulaştırmak için yine yollara düştü.

Karahan, ilçeye bağlı Kışlaköy Tepe Mahallesi İlkokulunda 1 yıl süreyle ücretli öğretmenlik yaptığı sırada, kar yağışı ve tipinin okulunun yollarını kapaması üzerine traktöre binip okuluna ulaşıp, okul önünde bekleyen öğrencileriyle fotoğraf çektirdikten sonra sosyal medya üzerinden paylaştı.

Fotoğrafın sosyal medya üzerinde büyük beğeni toplamasının ardından okula ve öğrencilere yurdun her yerinden yardımlar gelmeye başladı.

Öğretmenliği sona eren Ömer Karahan, yardımların gelmesi üzerine bu sefer de eski öğrencilerine gelen yardımları ulaştırmak amacıyla yollara düşerek, öğrencilerinin sıkıntılarını gidermeye çalışıyor.

Karahan, okulda öğretmenlik yaptığı sırada okulun yollarının kapalı olduğu zamanlarda traktörle okula gittiğini söyledi.

Yine aynı şekilde traktörle okula gittiği bir gün öğrencileriyle fotoğraf çektirerek, sosyal medya üzerinden paylaştığını ifade eden Ömer Karahan, "Kısa bir süre içerisinde fotoğraf beğeni sayım arttı ve okul ve öğrencilerim için yardımlar gelmeye başladı. Bu yardımlar da her geçen gün artamaya başladı. Benim okulumun yanı sıra çevre köylerdeki okullara da yardımlar ulaştırmaya başladım." diye konuştu.

Karahan, ücretli öğretmenlik yaptığından dolayı görevi bittiği için bu sefer yardımları kendi imkanlarıyla ulaştırmaya çalıştığını dile getirdi.

Öğrencilerin yanı sıra gelen yardımları ihtiyaç sahibi ailelere de götürmeye başladığını aktaran Ömer Karahan, şöyle konuştu:

"Bu yaptığım yardımları da sosyal paylaşım sitelerinde de paylaşarak her çeşit yardımın gelmesini sağladım.Yardımlar o kadar fazla gelmeye başladı ki ailem de bana yardım etmeye başladı. Bu konuda en fazla babam bana destek oldu. Yardım derneği kurarak daha fazla öğrenci ve aileye yardım etmeye başladım. Geçen Göllü köyünde 2 ailenin evi yanarak kullanılamaz hale gelmişti. Bugün de Tahsin İşçi ve Muhittin Göral'a yardıma geldik. Burada kız kardeşim Funda Karahan da bana yardım ediyor. Ailelere yardımseverlerin gönderdikleri yardımları ulaştırdık ve bir nebzede olsa onlara yardımcı olduysak ne mutlu bize. Onlar mutlu olunca ben ve yardımseverlerde mutlu oluyor. Şimdiye kadar 500 aile ve bin 500 öğrenciye giyim, ayakkabı, bisiklet, kırtasiye ve diğer yardım malzemeleri dağıttık. Yardımlar geldiği süre buna devam edeceğim."

Evi yanan 5 çocuk babası Tahsin İşçi de öğretmen Karahan'ın kendilerine yardımda bulunduğunu dile getirerek, teşekkürlerini iletti.