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YEREL HABERLER  / ADIYAMAN HABERLERİ
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İstanbul'daki terör saldırısına tepkiler

02 Ocak 2017 Pazartesi, 14:00

ADIYAMAN (AA) - İstanbul Ortaköy'de bir gece kulübüne düzenlenen terör saldırısına, Adıyaman'dan tepki gösterildi.

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Uslu, yazılı açıklamasında, terörün alçak yüzünü İstanbul'da bir kez daha gösterdiğini belirtti.

Sivilleri hedef alan hain saldırıyı lanetlediklerini kaydeden Uslu, "Kötü geçen 2016'yı unutup, 2017'ye güzel bir başlangıç yapmak istedik ancak yaşanan olay bizleri derinden üzdü. Saldırıda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin büyük hedefleri olduğunu vurgulayan Uslu, şöyle devam etti:

"Bu alçak saldırılar bizleri engelleyemeyecek. Daha çok kenetleneceğiz ve hep birlikte ülkemizin kalkınmasına destek vereceğiz. Maalesef milletimize ve bütün insanlığa büyük bir acı daha yaşatıldı. Hiçbir inanç, masum canlara kıymaya izin vermez. Hiçbir maddi, manevi, siyasi amaç, öldürmek üzerine tasarlanamaz. Bu cinayetlerden ikbal umanlar, tarih önünde lanetlenmektedir. Devletimizin bu acılara sebep olanlardan hesap soracağına inancımız tamdır."

- "Diz çökmeyeceğiz"

Memur-Sen İl Temsilcisi Ali Deniz de terör saldırılarıyla Türkiye'nin yıpratılmak, insanların bezdirilmek istendiğini belirterek, "Buna izin vermeyeceğiz, diz çökmeyeceğiz. Milletimiz, sağduyusuyla galip gelecek." değerlendirmesinde bulundu.

Deniz, şunları kaydetti:

"Bu kalleş eylemlerin adresi neresi olursa olsun, saldırının birlik ve beraberliğimize yapıldığını biliyoruz. Bu bilinçle yeni yılda daha fazla kaynaşacak, daha fazla kenetleneceğiz. Terör olaylarına karşı milletçe verilecek en güzel cevap, birlik ruhu içinde, ortak akılla, aklıselime dayalı olarak teröre ve terör örgütlerine, terörü besleyen ve yönlendiren kirli odaklara karşı yekvücut olduğumuzu göstermektir."

- "Apaçık insanlık suçudur"

Adıyaman İnsani Yardım Derneği Başkanı Fadıl Akkuş, saldırının, tüm milleti derinden yaraladığını bildirdi.

Masum insanları öldürüp, milleti ve ülkeyi bölmeye çalışan terör örgütlerinin emellerine asla ulaşamayacağına işaret eden Akkuş, terörün her türlüsüne karşı milletçe kenetlenmek gerektiğini vurguladı.

İyilikder Adıyaman Temsilcisi Murat Yıldırım ise saldırıya ilişkin "Kim, hangi terör örgütü, hangi düşünce sistemi yaparsa yapsın, bu apaçık bir insanlık suçudur, hiçbir din, fikir ve ideolojinin kabul edemeyeceği alçakça bir saldırıdır." ifadesini kullandı.

Yıldırım, Türkiye ve milleti bölmek isteyen her türlü saldırı ile ihanetin karşısında, mazlum ve onurlu halkın yanında bulunduklarını kaydetti.

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