Spot piyasada elektrik fiyatları

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ANKARA (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 220,23 lira, en düşük 65,86 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, bugün elektrik piyasasında 117 milyon 703 bin 796 liralık işlem hacmine ulaşıldı.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 11.00'de 220,23 lira, en düşük saat 03.00 ve 04.00'te 65,86 lira olarak belirlendi.



Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 165,58 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 177,67 lira oldu.



Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 208,83 lira, en düşük 5,09 liradan işlem gördü.