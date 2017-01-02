02 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ANKARA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Samsung yeni Galaxy A serisini tanıttı

02 Ocak 2017 Pazartesi, 14:13

ANKARA (AA) - Teknoloji firması Samsung, yeni akıllı telefonu Galaxy A (2017) serisini tanıttı.

Güney Kore merkezli şirketin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Galaxy A dört farklı renk seçeneğinin yanı sıra kullanıcılarına farklı tasarım ve güçlü performans sunacak.

Yeni Galaxy A serisi 5,7 inçlik A7, 5,2 inçlik A5 ve 4,7 inç büyüklüğe sahip A3 modelleriyle piyasada olacak.

Galaxy A, metal çerçeve ile Samsung'un kendine has tasarımı olan üç boyutlu arka cam kapağı ile satışa sunulacak. Kamera ve "home" tuşu tasarımıyla, cihazın her zamankinden daha kusursuz olması, kullanım ve tutuş açısından da rahatlık kazandırması hedeflendi.

Yeni model, siyah, altın sarısı, mavi ve pembe renklerde satışa sunulacak.

Cihaza eklenen yeni bir teknik özellik ise geliştirilmiş 16 megapiksel ön ve arka kamera. Yeni seride hassas otomatik odak ile daha canlı ve net fotoğraf çekme, hatta ışığın az olduğu ortamda bile daha net öz çekim (selfie) imkanı bulunuyor.

Galaxy A'da genişletilmiş hafıza da kullanıcılara sunulan bir başka özellik olarak dikkati çekiyor. MicroSD desteğiyle cihazın hafızası 256 gigabyte'a kadar yükseltilebiliyor. Cihazın, hızlı şarj özelliği de bulunuyor.

Samsung'un yeni akıllı telefonu, su ve tozun yanı sıra yağmur, ter ve kuma karşı da dayanıklı olacak.

Seri ilk önce Rusya'da satışa sunulacak, daha sonra küresel pazara yayılacak.

Şirketin Mobil İletişim İşlerinden Sorumlu Başkanı DJ Koh, yeni modele ilişkin, "Samsung olarak, her zaman müşterilerimizin piyasadaki en gelişmiş ürünlere sahip olmalarına gayret gösteriyoruz. En yeni Galaxy A serisi de bunun kanıtı." değerlendirmesinde bulundu.

İLGİLİ HABERLER

Tayland'da bu yıl da seçim yok
YEREL

TAYLAND'DA BU YIL DA SEÇİM YOK

Fırat Kalkanı Harekatı'nda &quot;sivil hassasiyeti&quot;
YEREL

FIRAT KALKANI HAREKATI'NDA "SİVİL HASSASİYETİ"
USTEK'te görev dağılımı yapıldı
YEREL

USTEK'TE GÖREV DAĞILIMI YAPILDI
İstanbul'daki terör saldırısı
YEREL

İSTANBUL'DAKİ TERÖR SALDIRISI
Beypazarı Maden Suyu firmasına kalite ödülü
YEREL

BEYPAZARI MADEN SUYU FİRMASINA KALİTE ÖDÜLÜ
Bakanlar Kurulu toplandı
YEREL

BAKANLAR KURULU TOPLANDI

&quot;Milli Paramız Kampanyası&quot; ile hem ülke hem vatandaş kazandı
YEREL

"MİLLİ PARAMIZ KAMPANYASI" İLE HEM ÜLKE HEM VATANDAŞ KAZANDI
Yıldırım-Özgürgün görüşmesi
YEREL

YILDIRIM-ÖZGÜRGÜN GÖRÜŞMESİ
Hazine 4,2 milyar lira borçlandı
YEREL

HAZİNE 4,2 MİLYAR LİRA BORÇLANDI
Hindistan'da seçim kampanyaları din ve kast üzerinden yürütülemeyecek
YEREL

HİNDİSTAN'DA SEÇİM KAMPANYALARI DİN VE KAST ÜZERİNDEN YÜRÜTÜLEMEYECEK
Kapatılan üniversitelerden geçen öğrencilerin öğrenim ücretleri
YEREL

KAPATILAN ÜNİVERSİTELERDEN GEÇEN ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENİM ÜCRETLERİ
Hindistan'dan uzun menzilli füze denemesi
YEREL

HİNDİSTAN'DAN UZUN MENZİLLİ FÜZE DENEMESİ
&quot;Çipli kimlik&quot; dönemi başladı
YEREL

"ÇİPLİ KİMLİK" DÖNEMİ BAŞLADI
TCDD çalışanlarının maaş promosyonu belli oldu
YEREL

TCDD ÇALIŞANLARININ MAAŞ PROMOSYONU BELLİ OLDU
KKTC Başbakanı Özgürgün Ankara'da
YEREL

KKTC BAŞBAKANI ÖZGÜRGÜN ANKARA'DA

DSİ'den Diyarbakır'a 3 milyar liralık yatırım
YEREL

DSİ'DEN DİYARBAKIR'A 3 MİLYAR LİRALIK YATIRIM
YÖK üniversitelerde &quot;Sağlık Söyleşileri&quot; düzenleyecek
YEREL

YÖK ÜNİVERSİTELERDE "SAĞLIK SÖYLEŞİLERİ" DÜZENLEYECEK
Döviz bozduran öğretmen &quot;vosvos&quot; kazandı
YEREL

DÖVİZ BOZDURAN ÖĞRETMEN "VOSVOS" KAZANDI
Spot piyasada elektrik fiyatları
YEREL

SPOT PİYASADA ELEKTRİK FİYATLARI

&quot;Dünya 5'ten büyüktür ilkemizi unutmayın&quot;
YEREL

"DÜNYA 5'TEN BÜYÜKTÜR İLKEMİZİ UNUTMAYIN"
İstanbul'daki terör saldırısıyla ilgili suç duyurusu
YEREL

İSTANBUL'DAKİ TERÖR SALDIRISIYLA İLGİLİ SUÇ DUYURUSU

Somali'de havalimanı yakınında patlama
YEREL

SOMALİ'DE HAVALİMANI YAKININDA PATLAMA
TSK'nın personel mevcudu açıklandı
YEREL

TSK'NIN PERSONEL MEVCUDU AÇIKLANDI
&quot;Dış ticaretin yüzde 15'i yerel paralarla yapılacak&quot;
YEREL

"DIŞ TİCARETİN YÜZDE 15'İ YEREL PARALARLA YAPILACAK"