İstanbul'daki terör saldırısına tepkiler

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TRABZON (AA) - İstanbul Ortaköy'de bir gece kulübüne düzenlenen terör saldırısı, Trabzon'da da kınandı.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Rektörlüğü, üniversitenin resmi internet sitesinde yayımladığı mesajda, yeni yılı dünya sathında insani değerlerin yücelmesine, barış ve güven ortamının güçlenmesine vesile olacak gelişmelere sahne olması temennisiyle karşıladıkları anda, İstanbul'da yaşanan terör saldırısıyla yeniden sarsıldıkları belirtilerek, "Yaşadıklarımız, yukarıda belirtmiş olduğumuz duygu ve düşüncelerimizi köreltmeyecek, aksine daha iyi bir dünya ve daha güvenli bir Türkiye için milletimizin kenetlenmesine vesile olacaktır. Türk milletinin başı sağ olsun." ifadesine yer verildi.

Trabzon Ticaret Borsası Meclis Başkanı Mehmet Cirav ve Yönetim Kurulu Başkanı Şükrü Güngör Köleoğlu imzasıyla yapılan yazılı açıklamada, dışarıdan ve içeriden Türkiye'nin birlik ve bütünlüğüne yönelik saldırıların had safhaya çıkarıldığı 2016'nın "kara bir sayfa" olarak kapatılıp, aydınlık bir geleceğe hazırlanılan bir gecede, karanlık emellerin sahiplerinin yine boş durmadığı belirtildi.

Kirli emelleri için zaman ve mekan tanımaksızın kitlesel terör eylemleri gerçekleştirenlerin, dünyanın göz bebeği İstanbul'daki bir eğlence mekanında yaptıkları katliamın, bundan öncekiler gibi belli merkezlerin, belli hedeflerine ulaşmak için kullandıkları yol ve yöntemlerden başka bir şey olmadığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Amaçları ve hedefleri son Türk devletinin varlığını ortadan kaldırmak olan bu kirli hesapların sahipleri, Türk halkının sergilediği birlik ve beraberlik karşısında her türlü caniliği yapabilecek katil sürüsü haline dönüşmüşlerdir, ancak dışarıda ve içerideki bu kirli hesap sahiplerinin çabalarını, milleti ile bütünlük oluşturmuş, güçlü Türkiye Cumhuriyeti devleti boşa çıkaracaktır. Bu büyük mücadeleyi yaparken, içimizde oluşturulmak istenen ayrımcılıklara ve farklı düşüncelerin kavgasına alet olmamamız için hepimizin çok ama çok dikkatli olması gerekmektedir. Bu düşüncelerle menfur saldırıyı şiddetle kınıyor, ölenlere Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı, yaralılara da acil şifalar diliyoruz."

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Suat Hacısalihoğlu da yazılı açıklamasında, terörün her türlüsüne karşı olduklarını vurguladı.

Son zamanlarda Türkiye'yi ayrıştırmaya, milleti birbirine düşürmeye ve Türkiye'nin istikrarına yönelik terör saldırıları olduğunu kaydeden Hacısalihoğlu, şöyle devam etti:

"Hepimizin ortak düşmanı olan terörün ülkemizde başlatmak istediği kaos tuzağına düşmeyeceğiz. Milletimizin inadına birlikteliği ile bu terör belasını başımızdan defetmeyi başaracağız. Teröre karşı sadece Türkiye'nin ortak dayanışması yetmez. Bütün dünyanın daha güçlü bir dayanışmasına ihtiyacımız var. Terörün ne ülkemizi ne de dünyayı yönetmesine izin vermemeliyiz. Terörün birçok ülkede masum insanları hedef aldığı saldırılara tanık oluyoruz. Dünya çapında bir mücadele birlikteliği ortaya konulmalıdır."

Suat Hacısalihoğlu, İstanbul'daki saldırıda hayatını kaybeden masum insanlara Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı ve yaralılara da da acil şifalar diledi.